Furti in casa, i luoghi più sicuri dove nascondere le cose preziose: prima di partire mettile qui | Al 99% è sicuro

Se vuoi nascondere le cose preziosi ed evitare i ladri in casa ecco dove devi metterle: tutti i dettagli e le curiosità

Negli anni, molto spesso ci siamo trovati dei messaggi poco graditi da innumerevoli lettori che, ci hanno sempre parlato dei furti in casa e di come questi potevano essere evitati se solo si conoscessero i luoghi più sicuri per nascondere gli oggetti preziosi. Proprio per questo, abbiamo deciso di rivelarteli lasciandoti senza parole; andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e gli approfondimenti sulla questione.

Quando si tengono moltissimi soldi in contanti, questa non è mai una buona idea tanto che è chiaro che, nonostante l’uso del POS e del Bancomat che si sta sviluppando sempre di più, ci sono persone che preferiscono avere sempre dei contanti per qualche evenienza e per la loro rutine quotidiana personale.

Proprio per questo, infatti, ti consigliamo sempre di trovare un posto sicuro dove nascondere i tuoi oggetti preziosi oltre i soldi e le banconote ome gioielli, beni di lusso, orologi e articoli elettronici costosi.

Nel prossimo paragrafo, infatti, possiamo puntare a scoprire quali sono le strategie giuste per proteggere i propri valori in casa, lontano da occhi indiscreti, ladri e persone malintenzionate.

Trucco per proteggere i propri valori: ecco di che si tratta

Le nonne ci consigliavano di nascondere i beni preziosi o i soldi sotto il materasso, alcuni nella suola delle scarpe e altri in una cassaforte nascosta in maniera minuziosa proprio in casa.

Bisogna dirvi che non dovete prediligere la stanzetta ma di preferire la cucina, il bagno o la cameretta dei bambini che, di solito, sono stanze meno controllate dai ladri. Il vero consiglio è di istallare una cassaforte incassata nel pavimento assicurandoti della profondità e della mancanza di tubature e impianti sottostanti. Un’alternativa è di mettere sopra alla cassaforte un tappeto, oppure un mobile pesante, ma questo va deciso in base alla frequenza con la quale la aprite e prendete le varie oggettistiche al loro interno.

Altri consigli

Un altro posto sicuro potrebbe essere la cappa della cucina oppure il quadro elettrico in cui di solito i ladri non vanno a cercare e, ancora, la tromba delle scale, ma anche il bocchettone dell’impianto di aspirazione.

I soldi, invece, puoi nasconderli ad esempio dietro a una presa elettrica finta, dentro a un vaso delle piante, in frigorifero, dietro a un cassetto o dentro a un sacchettino nella confezione del riso.