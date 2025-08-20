3600€ di bonus: richiedilo subito se hai un parente anziano | Lo accreditano immediatamente

Se vuoi usufruire del bonus di 3600 euro, ecco cosa devi fare: tutti i requisiti e i dettagli che fanno la differenza

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di scoprire quali sono i Bonus che potrebbero fare la differenza e che potrebbero cambiare la vostra vita, soprattutto agevolandovela con una somma di circa 3600 euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che ti permettono di ottenere un bonus con questi determinati requisiti.

Il rincaro dei prezzi dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina, ha cambiato il modo di vedere le cose, proprio perché il singolo utente non fa altro che far si che l’utente punta ad una sola ed unica cosa: il risparmio. Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di un argomento che potrebbe agevolarvi soprattutto per chi è in difficoltà: i bonus.

Molto spesso questi Bonus vengono inseriti proprio per agevolare dal punto di vista lavorativo i lavoratori di una determinata categoria. Ad oggi, abbiamo deciso di analizzarne una in particolare: le colf e le badanti.

Andiamo nel prossimo paragrafo ad approfondire il discorso, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Bonus per colf e badanti: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso per chi sta pensando di assumere o lo ha già fatto, una colf o una badante, potresti avere delle agevolazioni che possono aiutarti a ridurre i costi e a garantire un’assistenza regolare e sicura. Il bonus badante non è altro che un’agevolazione che punta principalmente alle famiglie che assumono personale domestico con l’obiettivo di incentivare l’occupazione regolare, versando i contributi e garantendo i diritti anche per questa categoria.

Per quanto riguarda il bonus badante, questo garantisce un rimborso mensile di circa 300 euro fino ad un massimo di 3600 euro all’anno , ai lavoratori non autosufficienti che decidono di assumere questa tipologia di figura. Per ottenere, però, questo bonus devi necessariamente:

verificare la dichiarazione medica del datore di lavoro non autosufficiente

deve essere iscritto al fondo cassa Colf

l’assunzione della badante deve essere regolare e conforme al CCNL LAVORO DOMESTICO

Bonus maternità e bonus anziani

Per i datori di lavoro che devono sostituire una colf in maternità, è previso il contributo di una tantu, di circa 300 euro. L’importo viene erogato una sola volta e per ottenerlo devi aver versato i contributi nella cassa dedicata.

Inoltre, per il bonus anziani, invece, si prevede un importo di 531,76 e un altro di 850 come quota integrativa.