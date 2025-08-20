Punti 3 volte e vinci sempre, altro che Superenalotto: questa nuova lotteria sta rovinando la mente dei ludopatici | È una droga

Puoi vincere il gioco meglio del Superenalotto, questa è la nuova lotteria che fa impazzire il web: tutti i dettagli

Negli anni, alcuni utenti pur di trovare un metodo per tentare la fortuna, hanno sicuramente provato a giocare con la lotteria. La dea bendata della fortuna, alcune volte ha portato i 5+1 e altre volte, come spesso capita, non ha portato a nulla se non a spendere soldi per puro divertimento. Anche se, la fortuna bacia i belli dicono alcuni, quindi magari potreste provare un nuovo gioco che potrebbe fare la differenza: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Molto spesso alcuni provano a farsi baciare la fortuna provando questi giochi del lotto e del Superenalotto, ma quello che ci teniamo subito a dirvi è quello di farlo con la consapevolezza evitando di far diventare questo il vostro “incubo” ossessivo.

Di giochi per tentare la fortuna ce ne sono davvero tantissimi e, sicuramente, questo nuovo potrebbe fare al caso vostro poiché il jackpot è davvero interessante: parliamo di circa 1.000.000 €.

Andiamo a vedere nel dettaglio di che gioco si tratta, come funziona e quali sono tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Nuovo gioco del lotto: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso i lettori ci chiedono quali sono le possibilità differenze tra Superenalotto e altri giochi simili. Ultimamente, abbiamo potuto fare una distinzione tra MillionDay e SuperEnalotto, due lotterie italiane di successo differenti per quanto riguarda le probabilità di vincita, i premi e i giorni d’estrazione. Il SuperEnalotto , per esempio, mette in palio premi che possono raggiungere anche centinaia di milioni di euro, mentre il primo premio del MillionDay ha un valore fisso di 1.000.000 €.

Inoltre, per quanto riguarda il Millionday, le estrazioni avvengono giorno per giorno mentre si gioca al SuperEnalotto soltanto di mercoledì, giovedì e sabato. Le probabilità di vincita del Millionday sono sempre state 5 su 55 e possono essere 1 su 3.478.761. Inoltre, l’estrazione avviene sempre alle 13:00 e 20:30 e può riguardare come modalità di gioco la singola, multipla, sistemica.

La vincita

Come premio di categoria, tutto fa la differenza in quanto il jackpot del MilllionDay che però vale molto meno di quello del SuperEnalotto, il quale può aumentare di valore per varie estrazioni consecutive.

Inoltre, . Il SuperEnalotto ha inoltre altre otto categorie di premio se si sceglie di aggiungere l’opzione SuperStar, che però costa 0,50 € in più per giocata.