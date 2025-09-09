4 hotel, Bruno Barbieri inaugura la nuova stagione all’Isola d’Elba: inizio con il botto, tra zanzare e meteo pazzo

Il celebre cuoco e giudice di MasterChef ha dato il via alle nuove puntate di 4 hotel dallo splendido arcipelago toscano: ecco chi ha vinto.

Il viaggio negli hotel più suggestivi ed esclusivi d’Italia è ripartito di gran carriera, e stavolta la tappa iniziale ha coinvolto la gemma dell’arcipelago toscano.

Domenica 7 settembre, infatti, su Sky Uno e Now è andata in onda la prima puntata del format capitanato da Bruno Barbieri, programma che da oltre 7 edizioni mette in competizione quattro strutture ricettive in ogni episodio, decretando infine la migliore della zona.

4 hotel è ormai un cult per gli appassionati di turismo e di ospitalità, ma rappresenta anche una pausa corroborante dalle incombenze quotidiane, un appuntamento che permette di sognare e di scoprire nuovi scorci del Belpaese.

Le sfide a colpi di camere impeccabili, colazioni sontuose, aperitivi gourmet e servizi sempre più creativi continuano ad appassionare il pubblico, e il colosso Banijay Italia ha scelto di ambientare l’inizio di stagione sull’Isola d’Elba, con l’aggiunta del nuovissimo bonus “Barbieri Plus”, ovvero 5 punti extra assegnati per una particolare “chicca” che ha particolarmente colpito il giudice. Per aggiungere un pizzico di ironia allo show, Barbieri si è presentato di fronte alle telecamere abbigliato come un novello Napoleone: una scelta che ha fatto sorridere l’audience, ma che ha anche rispolverato la memoria del celebre condottiero francese, che visse le prime fasi del suo esilio proprio all’Elba.

4 hotel all’Elba: una puntata tragicomica

Come anticipato, la nuova edizione ha scelto l’Elba come cornice della prima puntata. Quattro strutture si sono sfidate nella competizione: l’Airone di Portoferraio, il Barracuda di Marina di Campo, l’Elbitat Homes di Rio e il Capobianco Resort di Porto Azzurro.

Tra paesaggi mozzafiato e scorci degni di una cartolina, la puntata ha regalato al pubblico momenti esilaranti e decisamente inaspettati: non sono infatti mancati gli imprevisti, dal meteo ballerino, che alternava sole cocente a rovesci improvvisi, fino a un’invasione di zanzare che ha messo a dura prova il self control di Barbieri e degli altri ospiti. Il vero colpo di scena, però, si è verificato a colazione presso l’Airone, quando Barbieri ha richiesto allo staff le famigerate “Uova alla Napoleone”. Dopo un iniziale momento di sconcerto e un rapido consulto tra colleghi, il personale della cucina è riuscito a soddisfare gli standard del giudice, che ha apprezzato l’originalità e la cura dei dettagli nella preparazione del piatto.

Chi ha vinto 4 hotel

A trionfare, infatti, è stato proprio il 4 stelle Airone, grazie alla sua posizione strategica, alla pulizia impeccabile e a una ragguardevole attenzione alle esigenze dei clienti.

Il “Barbieri Plus” ha ulteriormente premiato la struttura proprio grazie alla preparazione delle “Uova alla Napoleone”, un gesto ritenuto tutt’altro che scontato dall’estroso giudice del programma.