Cuori a quattro zampe: Groppoli di Mulazzo, domani il canile apre a tutti le porte per i Giganti Gentili

Dalle 15:00 alle 17:00 i visitatori potranno vivere un sabato speciale, tra abbracci pelosi, storie di rinascita e la magia di un rifugio che profuma di amore e speranza.

Nel cuore verde della Lunigiana, il canile comprensoriale a Groppoli di Mulazzo sta per spalancare le sue porte alla cittadinanza per un incontro che lascerà il segno.

Una giornata da segnare in agenda per tutti gli amanti degli animali: sabato 27 settembre la struttura darà il via all’iniziativa “Canile Aperto – I Giganti Gentili“, un’occasione unica per conoscere da vicino i meravigliosi cani che vi sono ospitati, in particolare quelli di taglia grande, spesso dimenticati ma in grado di donare un affetto smisurato.

Secondo quanto si apprende da sito ecodellalunigiana.it, dalle 15:00 alle 17:00 i volontari e gli operatori del canile accompagneranno i visitatori in un percorso emozionante tra i box, raccontando le storie di resilienza e speranza di ogni esemplare.

Sarà possibile interagire con loro, passeggiare nell’area di sgambamento e scoprire quanto amore e dolcezza si nascondono dietro a questi colossi buoni.

Una giornata dedicata agli ultimi

In una società che spesso predilige l’acquisto di cani di razza, spesso muniti anche di pedigree, l’obiettivo della giornata è duplice: da un lato, promuovere le adozioni consapevoli, e dall’altro far conoscere la struttura e i servizi offerti, tra cui una pensione per animali.

Nella fattispecie, si tratta di un servizio pensato per chi, durante le vacanze o nei momenti di necessità, non può portare con sé il suo amico a quattro zampe. La pensione garantisce assistenza veterinaria h/24, box confortevoli e attrezzati, con spazi interni ed esterni, e infine la possibilità di portare coperte oppure altri oggetti familiari, in modo da far sentire a casa ogni ospite peloso. L’iniziativa è promossa dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana, che da anni investe con passione e professionalità nella cura degli animali, nonché nella lotta al randagismo. A Groppoli, sabato 27 non si visiterà solo il canile: si entrerà in un luogo dove l’amore prende forma, e in cui i “Giganti Gentili” attendono braccia che li sappiano accogliere senza riserve.

I dettagli dell’iniziativa

Nel corso della giornata, i visitatori potranno anche ricevere informazioni sulle modalità e gli iter per l’adozione, sulle tariffe della pensione e sulle attività di volontariato.

Il messaggio del canile è chiaro: ogni cane merita una seconda possibilità, e ogni gesto – anche solo una visita, uno sguardo, una carezza – può fare la differenza nella sua vita.