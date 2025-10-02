Autovelox killer in Toscana, al via le installazioni: in arrivo un boom di multe su queste strade | Da oggi non si scappa più

La data X è fissata per oggi, giovedì 2 ottobre: più controlli e sanzioni su queste tratte stradali. Grazie al nuovo autovelox si prevede il record di multe.

Nella giornata odierna, sulla superstrada che collega Firenze a Pisa e Livorno entrerà in funzione un nuovo autovelox, una telecamera all’avanguardia progettata per intensificare i controlli sulla velocità, incrementando così anche il numero di multe comminate.

Questo dispositivo, pronto a entrare in azione oggi stesso, ha un obiettivo chiaro: potenziare la sicurezza sulla Fi-Pi-Li, ma anche le sanzioni per chi corre troppo.

Posizionato in un punto strategico della superstrada – anche se l’esatta ubicazione resta al momento un mistero – questo autovelox di ultima generazione non si limita a pizzicare chi supera i limiti, ma monitora anche il traffico in tempo reale con precisione chirurgica, catturando ogni infrazione con un’efficienza che fa tremare i polsi anche ai conducenti più virtuosi.

La telecamera installata, infatti, rileverà anche tutti gli altri illeciti su strada.

Maggiori controlli, ma a che prezzo?

L’iniziativa si inserisce in un piano regionale per ridurre gli incidenti, spesso anche fatali, su una strada nota per il traffico intenso e spesso incontrollato, e punta su un duplice obiettivo: da una parte, garantire più sicurezza ad automobilisti, pendolari e turisti, ma anche un maggiore afflusso di multe nelle casse degli enti accertatori.

Al momento non vi è alcun accenno a numeri specifici, come il costo del dispositivo o le proiezioni sull’entità delle multe, ma il messaggio è chiaro: da oggi, chi sgarra paga. E anche profumatamente. L’attivazione immediata, senza fasi di test dichiarate, mette perciò gli automobilisti di fronte a una realtà senza sconti: meglio tenere costantemente d’occhio il tachimetro.

Disagi nella viabilità: il tratto coinvolto

Secondo quanto riporta iltirreno.it, tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione mare scatterà una chiusura parziale, per consentire i lavori di installazione dell’autovelox.

Le operazioni avranno luogo a partire dalle 9:00 alle 17:00 della giornata odierna, con spostamento del traffico sulla corsia di sorpasso per un tratto di circa 700 metri in prossimità dell’uscita Empoli Est. La scelta del punto di installazione è legata alla necessità di presidiare una zona ad alto flusso di pendolari e turisti, dove la tentazione di premere sull’acceleratore è alta. Come anticipato, una volta ultimati i lavori non è prevista alcuna fase di rodaggio: l’autovelox entrerà in funzione immediatamente, senza sconti. Gli automobilisti sono perciò avvisati: la segnaletica indicherà il dispositivo, ma in ogni caso è meglio procedere entro i limiti anche nelle immediate prossimità.