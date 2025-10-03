Massa, al via la seconda edizione del Weekend dell’Amicizia: tre giorni di sapori e tradizioni in gemellaggio con Francia, Polonia e Germania

In concomitanza con la Festa del Patrono, la città di Massa ospiterà i rappresentanti di Vernon, Nowy Sacz e Bad Kissingen. Ecco gli eventi in programma.

Massa è pronta ad accendersi di colori e tradizioni in occasione della seconda edizione del Weekend dell’Amicizia con le città gemellate, in programma da oggi, venerdì 3 ottobre, fino a domenica 5 ottobre.

L’evento, che avrà luogo in Piazza Aranci, mira a intrecciare lo spirito di fratellanza internazionale con la Festa Patronale di San Francesco, e ospiterà delegazioni da Nowy Sacz, dalla Polonia, da Vernon (Francia) e da Bad Kissingen, città tedesca.

L’iniziativa sarà quindi un’opportunità imperdibile per scambi culturali, turistici e umani, in un’epoca che a stento sembra valorizzare la pace e il dialogo, come sottolinea l’assessore Monica Bertoneri.

Ecco tutti i dettagli sulla festa.

Weekend dell’Amicizia: cosa aspettarsi

Dinamico, brioso e inclusivo, l’evento si fonderà con la tradizionale Fiera di San Francesco, che animerà il centro storico con oltre 130 bancarelle di prodotti locali, dolciumi, gadget e giocattoli. Al contempo, gli stand gastronomici delle città gemellate offriranno agli avventori stuzzicanti degustazioni di specialità polacche, francesi e tedesche, mentre laboratori e spettacoli coinvolgeranno attivamente un pubblico trasversale, dagli adulti ai più piccini.

Non mancherà neppure la musica, con momenti conviviali e performances live che accompagneranno i visitatori nelle loro passeggiate o durante i pasti, così come la celebrazione dei mestieri antichi. Aperto a tutti, il Weekend dell’Amicizia punta a costruire un ponte tra diverse culture, dal folklore medievale ai sapori condivisi, rafforzando ulteriormente i legami tra le rispettive comunità.

Gli eventi in programma

Venerdì 3 apriranno gli stand gastronomici, e vi sarà anche una lettura di favole gemellate presso la biblioteca civica “Stefano Giampaoli”, per un avvio soft e immersivo. Il giorno successivo, dalle 10:00 alle 19:00 troveranno spazio invece i laboratori “Libri, arte e mestieri”, nonché la falegnameria creativa per i più piccoli, prevista dalle 15:00 alle 17:00. L’intero pomeriggio sarà poi dedicato alle tradizioni della ceramica, della tessitura e legatoria, mentre in serata avrà luogo la benedizione della statua di San Francesco e, successivamente, brillanti esibizioni di giocoleria.

Domenica 5 ottobre, infine, sarà il turno del laboratorio “Giro del mondo in un quadro”, ma i partecipanti potranno ancora aggirarsi tra stand, degustazioni e rievocazioni storiche, chiudendo così in bellezza una tre giorni all’insegna dell’arricchimento culturale ed emotivo.