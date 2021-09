Lunigiana

giovedì, 9 settembre 2021, 11:50

Al titolare dell’impresa, un 50enne di origini albanesi, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza del ponteggio e nel contempo gli veniva comminata un’ammenda pari a circa 1400 euro con contestuale informativa alla procura di Massa

mercoledì, 8 settembre 2021, 22:30

Il comune di Licciana Nardi impegnerà 70mila euro di risorse proprie di bilancio per la bonifica dell’area del Masero da detriti e scarti da costruzione che giacciono lì da anni, esattamente dai tempi dell’edificazione dei palazzi presenti nell’area

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:39

E' la Lega Salvini Fivizzano a prendere la parola per dichiararsi a favore della Reggio Mare, collegamento veloce con la zona di costa

martedì, 7 settembre 2021, 12:48

Zumba, danza e spinning: un sabato a tutto sport organizzato per l’11 settembre al Parco Fiera di Barbarasco nel comune di Tresana

martedì, 7 settembre 2021, 11:48

A Fosdinovo verrà dedicata una giornata alla vaccinazione straordinaria. L’appuntamento è per venerdì 10 settembre dalle 14 alle 19 presso il centro Palomar di Caniparola

domenica, 5 settembre 2021, 14:00

L’estate lunigianese ha visto un boom di presenze di turisti, italiani soprattutto ma anche stranieri, che hanno scelto questo piccolo lembo di Toscana per passare le vacanze. Meta prediletta per una visita in Lunigiana è certamente Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese situata alle porte del centro storico

sabato, 4 settembre 2021, 18:47

di michela carlotti

Il 3 e 4 ottobre si andrà al voto in Lunigiana per il rinnovo dei due consigli comunali, a Pontremoli e Bagnone. Alle 12 di oggi scadevano i termini per la presentazione delle liste dei candidati

sabato, 4 settembre 2021, 10:25

E’ partita la raccolta fondi promossa dal Consorzio di Bonifica assieme al comune di Fosdinovo, per realizzare un progetto importante dedicato all’ambiente: piantare nuovi alberi. La raccolta è libera e tutti possono aderire con una donazione sul sito eppela.com/unalberoinpiu

giovedì, 2 settembre 2021, 13:45

di michela carlotti

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti a Migliarina di Filattiera, in via Casello, per il crollo di un fabbricato di due piani a seguito di una esplosione. La vittima si chiama Nello Balestracci e ha 88 anni

giovedì, 2 settembre 2021, 13:31

Lunigiana invasa dagli ungulati: un problema per cui si sono sprecati gli appelli all'assessore alla agricoltura Stefania Saccardi, ma rispetto al quale il territorio continua a soffrire

