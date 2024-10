Orient Express, il mitico treno del film di Poirot arriva anche in Italia, ma il prezzo del biglietto è da pazzi | A bordo anche lo chef stellato, per un’experience da veri nababbi

Chi non ha mai sognato un viaggio a bordo del mitico Orient Express? Tra poco tutto questo sarà realtà, almeno per chi può permettersi il biglietto.

Nel nostro immaginario è il treno protagonista di diversi romanzi, tra cui il più famoso: Assassinio sull’Orient Express, della scrittrice di gialli Agatha Christie.

Ma l’Orient Express è reale, e la sua lunga vita è iniziata nel 1883, per arrivare all’apice del successo negli anni ’30 con ben 3 tratte diverse.

Dopo alcuni anni ne è rimasto solo uno, e oggi, dopo duecento anni, è stata la società Belmond Management Limited a regalare il sogno di un viaggio sul Venice Simplon Orient Express. Almeno fino ad ora.

Tutti pronti: anche l’Italia sta per inaugurare il suo Orient Express La Dolce Vita. Un treno extra lusso, come suggerisce il nome, ma che però sarà solo per pochi, visti i prezzi del biglietto. Scopriamo qualcosa di più.

Orient Express: a breve anche in Italia

Sta per realizzarsi il sogno di molti: un viaggio sull’iconico treno protagonista di una delle avventure del detective nato dalla penna della bravissima Agatha Christie: Hercule Poirot. Che a bordo dell’Orient Express si è trovato a dover risolvere un intricato caso di omicidio.

A partire dal prossimo aprile 2025 anche in Italia potremo viaggiare a bordo del treno più lussuoso che c’è. Le prime tratte al momento disponibili sul sito del treno sono 8, tutte con partenza da Roma. E toccheranno Venezia, Portofino, Siena, Matera – Pescocostanzo (AQ), Montalcino, Nizza Monferrato. Il ritorno è sempre nella città capitolina. Ma sono disponibili anche la sola andata che tocca Maratea -Taormina – Palermo e Palermo – Taormina – Maratea – Roma, e andata e ritorno in Sicilia con Catania – Palermo – Taormina – Catania. Ma il prezzo del biglietto?

I biglietti per pochi

Un viaggio nel passato, ma con le comodità del presente, dove il lusso è quello visto solo nei film. Il portale dedicato spiega infatti: “Una volta arrivati nella Lounge, verrete accolti e accompagnati per registrare i vostri bagagli[…] A vostra disposizione troverete ampi camerini dotati di docce per cambiarvi e rinfrescarvi prima di una pausa al Café Italien“. E potrai scegliere tra 12 Cabine Deluxe, 7 mq con divano letto, e 18 Suite, 11 mq con letto, entrambe con bagno privato.

Impossibile descrivere gli ambienti, che tra tappeti, moquette, superfici laccate, specchi fumé e finiture in ottone ti catapulteranno nella Belle Époque con “un’eleganza e un fascino senza tempo”. Ovviamente, è previsto il servizio in camera, ma puoi anche recarti nella fantastica carrozza ristorante. Come riporta anche Vogue, a preparare i pasti non può che essere uno chef d’eccezione: Heinz Beck, tre stelle Michelin. Il costo del biglietto? “Una notte costa tra i 3.500 e i 4.700 euro a persona“. Non per tutti, appunto… ma sognare non costa nulla!