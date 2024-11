Toscana, in questa struttura extra-lusso dormi in una bolla trasparente sotto le stelle e fai il bagno nella natura selvaggia: il paradiso in terra per le coppie

In Toscana puoi dormire in una bolla trasparente sotto le stelle, fare il bagno nella natura e alloggiare come un vero nababbo.

Se vuoi sognare, come recita un famoso detto, fallo in grande. E se avremo modo di soggiornare una o più notti nella Regione Toscana, questa struttura ci sembrerà un sogno ad occhi aperti. Potremo infatti bearci della magia dell’autunno, con il foliage che impreziosisce ogni scorcio e location .

Impossibile poi non farci ammaliare dalla cucina e dai vini, dormendo peraltro in una bolla trasparente a stretto contatto con la natura selvaggia, ma sempre al sicuro.

Potremo anche fare il bagno guardando le stelle. Ci sembrerà vivere il paradiso in terra e di toccare il cielo con un dito. Tra l’altro potrete anche pensare di organizzare un sorpresa per il vostro partner in occasione del vostro anniversario o del suo compleanno. Prenotate sul web e preparate la valigia.

Di certo, si commuoverà per il vostro gesto e voi vivrete in coppia un’esperienza indimenticabile. Il relax è garantito, come anche il comfort, anche perché parliamo di una struttura extra lusso. Chiaro che, per la sua particolarità, è molto richiesta e presa d’assalto, soprattutto durante gli weekend e i vari ponti.

In Toscana dormi in una bolla, come in una favola

Tra l’altro pensate che questa struttura glamping di lusso è sita vicino a Forte Dei Marmi, che è un luogo di villeggiatura molto rinomato anche tra i Vip di stampo internazionale. Qui potrete osservare, direttamente dal vostro letto matrimoniale, montagne, coline e lussureggianti campi sconfinati. Il verde si mescolerà perciò con l’azzurro del cielo, che diverrà blu e poi sempre più scuro con il trascorrere piacevole delle ore, ma costellato da numerosissime stelle. Potrete anche divertirvi tirando a indovinare a quali costellazioni esse appartengano, proprio come se foste in un osservatorio.

In questo luogo, infatti, l’inquinamento luminoso (ma anche quello sonoro) è praticamente assente. E se volete già vedere coi vostri occhi che cosa vi attenderà dal vivo, godetevi un’anteprima e fatevi un salto metaforico su profilo Tik Tok della struttura che tra poco che ti stiamo proponendo. Eccola qui.

Il posto dove portare assolutamente la tua dolce metà

Parliamo di Ursa Major Bubble, che è una tra le bubble room più conosciute e apprezzate in tutto il Paese. Tra l’altro potrete notare che, durante il giorno, potrete passeggiare tranquillamente nei boschi e seguire i percorsi consigliati. Questo splendore si trova esattamente a Garfagnana, che è un’area storico-geografica della provincia di Lucca.

È incastonata tra le montagne, e pertanto è meglio munirsi anche di abbigliamento comodo, così come di pratiche sneakers. Impossibile non restarne incantati, e di certo vorrete tornare in loco anche prossimamente. Del resto, la bubble room è fantastica per soggiornarvi specialmente in autunno, così come in tarda primavera o in estate. Volete mettere una vasca profumata in mezzo alla natura? Il consiglio, però, vista la grande richiesta, è di prenotare in anticipo.