Royal Family, nuove rivelazioni sconcertanti inchiodano Camilla | Parla il figlio Tom: ecco perché sua madre non usa lo smartphone e snobba la chat di famiglia

Royal Family, una nuova bufera colpisce Camilla. Parla il figlio Tom: “Ecco perché mia madre non ha il telefonino”.

La Royal Family di nuovo al centro di pepati rumors. Qualsiasi cosa uno dei suoi componenti faccia o non faccia, dica o non dica, il pettegolezzo impazza, e diventa virale ovunque.

Ad essere colpiti dal gossip ora sono Re Carlo III e Camilla. La coppia reale, dopo essersi recata in Australia per un lungo tour, dove l’abbiamo anche vista grigliare salsicce, si è diretta in Polinesia. I due reali hanno senza dubbio un bel da fare, e gli impegni sociali li tengono parecchio lontani da casa.

Chiaro che a dicembre resteranno più spesso a Londra anche per il tradizionale pranzo di Natale, al quale Carlo tiene molto, così come la compianta Regina Madre. Anche la defunta reggente, poco prima di lasciare questo mondo, aveva iniziato a stimare la seconda moglie di Carlo III, nonostante gli iniziali pregiudizi.

Per molto tempo la donna aveva infatti rivestito il ruolo di amante. Non per nulla, la compianta Lady D ha più volte sostenuto che nel matrimonio con Carlo fossero in tre, alludendo alla Parker. E Camilla, all’epoca, era sposata, con tanto di prole. Ora, a rivelare nuovi retroscena su di lei è stato il figlio Tom.

Riyal Family, nel mirino la Regina Camilla, parla il figlio

Intervistato dalla testata Women & Home, Tom Parker Bowles ha aperto il suo cuore, rammaricandosi del fatto di non riuscire più a frequentare la madre con la stessa frequenza del passato. Di certo, il fatto che lei sia sovente all’estero non è di aiuto, come anche il fatto che abbia assunto il ruolo di Regina Consorte. Inoltre, lei è una donna dai mille interessi.

Fra di essi figura anche la moda. Tornando però alla dichiarazione rilasciata dal suo figliolo, ce n’è una in particolare che ha destato l’attenzione dei più. Si tratta della decisione della sua genitrice di snobbare la chat di famiglia, oltre che il suo mancato utilizzo dello smartphone.

Ecco perché la madre non si fa sentire

“La Regina Camilla non ha uno smartphone, ma un telefono abbastanza datato“, ha rivelato l’uomo alla rivista. Inoltre, ha spifferato che quando vuole sapere dove si trova la sua celebre mamma, gli tocca accendere la televisione. In ogni caso, il 41enne ha sostenuto che lei dovrebbe essere più presente per i suoi figli e anche, in linea generale, per la sua famiglia d’origine.

Ed è per tale motivo che non dovrebbe perdere gli aggiornamenti sulle chat, per l’appunto di famiglia, alle quali lei non è iscritta. Tom Parker Bowles, però ha una tesi ben precisa: “Penso che questo dipenda dalla sicurezza dei reali“. Insomma, a quanto pare, ancora una volta c’è di mezzo Buckingham Palace…