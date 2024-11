Truffa, la più recente e insidiosa si serve proprio della tua banca: se ti arriva questo messaggio ti svuotano in pochi secondi il conto corrente

Truffa, l’ennesima che sta mietendo non poche vittime. Se ti arriva questa comunicazione dalla tua banca perdi tutti i soldi.

Una volta i nostri nonni e bisnonni nascondevano i loro risparmi di una vita nel materasso e tutt’ora, a quanto pare, alcuni non hanno ancora perso questa abitudine, Non è per nulla c’è chi sentenzia sui social che, alla fine, con la situazione pazzesca che vige nel nostro Paese, siano più sicuri lì che sul nostro conto corrente.

Tuttavia c’è anche da dire che, al di là delle battute, mantenere un conto corrente è parecchio impegnativo. Inoltre, tutti i soldi che mettiamo lì, nonché le varie entrate e uscite, sono tracciabili e visionabili dal Fisco.

Pertanto, dobbiamo in qualche maniera giustificare tutti i movimenti, soprattutto se dotati di Partita Iva. E per tenere monitorato tutto quanto e averlo sempre a portata di mano, siamo soliti scaricare sul nostro telefonino l’App dell’istituto bancario dove abbiamo aperto il conto.

La prima cosa che viene in mente, a tal proposito, è che dobbiamo stare molto attenti a compiere queste scelte, perché, si sa, molte truffe avvengono proprio sul web. Dunque, per evitare che ci vengano rubati i dati sensibili con relative password, dobbiamo tenere maggiormente aggiornato il nostro antivirus. Ma non basta.

Truffa, ora tira in ballo pure la banca

Dovremmo installare l’antivirus pure sul telefonino e altri dispositivi di rete mobile. Difatti, anche i banner pubblicitari potrebbero racchiudere alcune insidie di questo genere, come anche gli allegati che riceviamo ogni giorno in chat e tramite posta elettronica da amici o colleghi.

Attenzione anche alle App che scarichiamo con fin troppa disinvoltura, che possono essere sempre ricettacolo di virus. E inoltre adesso dovremmo prestare massima attenzione pure ad un altro aspetto. Parliamo di una truffa che si serve in qualche modo della tua banca, ma in che modo?

In che maniera ti derubano

In poche parole ricevi un messaggio e, poco dopo la ricezione, ecco che ti svuotano il conto corrente. Di tutto ciò ci da notizia Money.it, che ci dice anche come non cadere nella rete dell’imbroglio. Nessuna banca manda un email o un sms chiedendo di riaggiornare la propria applicazione poiché è imminente la sua scadenza.

Qualora cliccassimo sul link inserito, ecco che saremo immediatamente indirizzati a un sito web falso, che però finge di essere quello relativo al nostro istituto bancario. A quel punto dovremo inserire le nostre credenziali, che ci verranno subitaneamente rubate. Le banche interessate da questa orrende truffa, diffusa a livello europeo, sono Santander, ING, BNP Paribas e Alior Bank.