In Umbria ho scovato il borgo fiorito più bello d’Italia: a ogni passo c’è uno scorcio incantevole, e nel Vicolo dei Baci accadono magie | Una gita a due che non si scorda

Umbria, qui puoi visitare il borgo fiorito più bello del nostro Paese. Impossibile non visitare poi il Vicolo Dei Baci.

La stagione autunnale, come esattamente quella primaverile, è l’ideale per affrontare delle gite fuori porta, in compagnia della nostra dolce metà. Dopo aver preparato il bagaglio e indossato scarpe comode, siamo pronti a scoprire quei luoghi, ancora sconosciuti ai più, che vi ruberanno il cuore. Vi sembrerà di vivere in un romanzo di altri tempi.

La natura, così come la storia, qui sono grandi protagoniste, così come i profumi, i sapori e i colori che paiono essere creati da un abile artista. Di certo, vedere coi vostri occhi, soprattutto se siete abituati a vivere in una metropoli, un tripudio di fiori, rappresenterà un’autentica coccola per l’anima.

Potrete anche commuovervi innanzi a tanta bellezza, che non è stata artificialmente creata al computer con la super chiacchierata AI. Si tratta del Borgo Dei Fiori, uno dei più belli del nostro Paese. È un luogo piccolino, dove potrete passeggiare e soffermarvi ad ammirare chiese affrescate e scorci storici.

Tutto ciò documenterà i segni del passato Longobardo e Romano. Tuttavia, qui c’è un luogo dove dovrete soffermarvi, soprattutto se siete in dolce compagnia. Diciamo che il nome è già un programma, visto che si chiama Vicolo Dei Baci. Questo piccolo angolo di Paradiso vi regalerà uno scorcio che definirlo incantevole sarà un mero eufemismo.

Nel Borgo Fiorito visita il Vicolo Dei Baci

Non mancheranno tanti fiori, e nel vicolo è stata posizionata una panchina in modo strategico da dove si potrà ammirare il Vicolo Del Baci. L’invito è quello di sedersi comodi e darsi un bel bacio. Non riuscirete dunque a non realizzare, soprattutto qui, tante foto e selfies, ma soprattutto video da condividere sui social, e su Instagram, specialmente.

Questa magia è sita a pochissimi minuti a piedi dalla Porta Consolare, che è una delle cinque presenti all’interno del Borgo Umbro. Le altre sono Porta Urbica, Porta Augustea, Porte Venere e Porta Montanara. Ora però sarete super curiosi di sapere come si chiama questo splendido Borgo.

Il posto ideale per una gita con il partner

Si tratta di Spello, del quale ci parla pure su TikTok il bravo e simpatico @marianocervone. Oltre a notare i fiori che abbiamo più volte menzionato, rimarrete incantati dall’eccellente artigianato locale presente nelle botteghe aperte. Tanti sono gli angolini nei quali potrete fermarvi anche solo per poter trovare un po’ di ristoro.

Ed è chiaro che non potrete lasciare il borgo dopo esservi rifocillati con un buon bicchiere di vino toscano e un buon piato di salumi misti, con del pane croccante. Insomma, se volete stupire il vostro partner, ora sapete dove dovrete recarvi. Spello, in provincia della meravigliosa città di Perugia, vi attende a braccia aperte per regalarvi tutto il suo infinito incanto.