Questo incantevole borgo storico sorge nel cuore della Maremma ma si affaccia sul mare | La gita nel Giardino dei Tarocchi è perfetta per gli innamorati

Un borgo speciale sito nel cuore palpitante della Maremma che si affaccia sul mare ed è perfetto per i più romantici.

La Toscana colpisce ancora. Questa splendida Regione non smette di stupirci e donarci immense emozioni. È meravigliosa da visitare in tutti i periodi dell’anno, ma soprattutto ora, per via dei colori che la stagione autunnale ci dona: sarà ancora più bello passeggiare immersi nella natura.

Una gita nella Maremma sarà l’ideale per distendere i nervi e abbandonare lo stress della nostra quotidianità. Potremmo anche fare del sano movimento, che è un toccasana per lo spirito e per il fisico. E, tra una camminata e l’altra, soprattutto se siete liberi professionisti e dei creativi, potrebbero venirvi interessati idee, da mettere nero su bianco una volta a casa.

Inoltre, se avrete la bella idea di visitare questo borgo storico, che è a picco sul mare, potrete anche smussare quelle incomprensioni che si sono formate nel corso del tempo col vostro partner. Magari, a causa dei problemi professionali, l’avete trascurato troppo e ora sarà occasione ideale per sistemare il tutto.

Lo scenario, poi, sarà molto romantico, a partire dal meraviglioso Giardino Dei Tarocchi. Vi incuriosisce? Come darvi torto…

Un Borgo incantevole in Maremma

Si tratta di attrazioni che ogni anno catalizzano l’attenzione di turisti da ogni parte del mondo. Tuttavia, sono gli squarci di stampo paesaggistico che vi ruberanno maggiormente il cuore. Per gli appassionati del mare anche nei periodi autunnali e invernali, poi, lo scenario è decisamente da pellicola cinematografica.

Strepitoso sarà poi camminare mano nella mano con la nostra dolce metà nel Centro Storico. Saremo attorniati da profumi e sapori locali, nonché dalla presenza di tanti fiori, disposti anche sulle scalette delle pittoresche abitazioni e sui balconi. Ma dove si trova esattamente questa location imperdibile?

Questo è il luogo ideale per una coppia

Parliamo di Capalbio, del quale ci ha mostrato qualche scorcio su Tik Tok @duo.travelframes. Il profilo ha definito questo magico luogo la piccola Atene dell’Argentario. Il vero X-Factor di questo paesino è la ragguardevole armonia che vige fra natura, arte e storia. Sorge esattamente su una piccola collina a 217 km di altezza e a 6 km dal mare.

Inoltre, Capalbio è stato premiato con le 5 Vele di Legambiente e, dal 2018, fa parte anche dei borghi più belli d’Italia. Da vedere qui c’è anche la Pieve Romanica di San Nicola, la Rocca Aldobrandesca e il Palazzo Collacchioni. Tra l’altro pensate che qui è conservato il prestigioso fortepiano di Conrad Graf, suonato nientemeno che da Giacomo Puccini. E il Giardino dei Tarocchi? Un’esplosione di fontane gorgoglianti, mosaici, specchi, suggestive caverne e imponenti sculture: siete pronti a camminare incontro a vostro futuro?