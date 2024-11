Sembra l’Arizona ma non lo è: questo spettacolare Canyon alieno si trova tra Siena e Grosseto, e sembra un set cinematografico | Sembra di essere in un altro mondo

Penserai di essere in Arizona, invece sei in Toscana. Tra Siena e Grosseto c’è un canyon spettacolare.

Ami l’avventura, la natura selvaggia e sentirti libero? Allora vestiti comodo, indossa scarpe da trekking e prepara uno zaino leggero. Stai infatti per partire per un incredibile viaggio, che ti resterà impresso a lungo nel cuore e nell’anima. Non dovrai percorrere chilometri. Però, che quel che vedrai coi tuoi occhi ti lascerà senza fiato.

Ti troverai in Toscana, in una zona tra Siena e Grosseto, in un luogo che sarà opportuno visitare in tutta calma. Ti anticipiamo che quello che potrai vedere e riprendere con il tuo telefonino è uno spettacolo degno di una della più belle pellicole cinematografiche. Avrai la netta impressione, anche se vi sei già stato, di ritrovarti non in Italia, ma in Arizona.

Proverai sulla tua pelle questa emozione e l’adrenalina sarà a mille quando tornerai alla realtà e capirai che invece è sito magari a due passi da casa tua. Scruterai quei luoghi che ti doneranno una sensazione di relax e ti ispireranno la stesura di un racconto. Scatterai foto, che poi condividerai orgoglioso coi tuoi amici in privato.

Se non ne sei troppo geloso poi lo farai anche sulle tue piattaforme social. De resto il canyon è sempre uno scorcio che regala molte emozioni, ma incute anche un po’ di paura e di brivido. Del resto altro non è che una vallata a forma di corridoio, incisa da un fiume. E le pareti sono caratterizzate dall’alternanza di strati orizzontali che determinano ripiani e cenge.

Il Gran Canyon non è solo in Arizona

In parole povere ci ritroviamo ad avere a che fare a qualche cosa creato dalla potenza della natura, che noi dobbiamo rispettare per il nostro bene e la nostra stessa vita sul pianeta. Possiamo raggiungere questo canyon toscano in macchina, in bici o in autobus, ma è sempre meglio informarsi presso l’ufficio turistico del luogo, per conoscere meglio l’itinerario e avere l’ausilio di guide.

A mostrarci questa magia su TikTok è una splendida appassionata di viaggi. Lei ha definito questo luogo uno dei più incredibili presenti nella Regione Toscana. Ne è rimasta conquistata, anche se è solita scoprire posti da mille e una notte, che poi mostra generosamente ai suoi followers. Lei è Marta, e si firma sui social come @marta_unavaligiadisogni.

Tra Siena e Grosseto scopri questa meraviglia

In poche parole, lei ci ha parlato nel dettaglio delle mitiche Roste di Montieri. Tra acque cristalline e sentieri profondamente immersi nella natura, con prati erbosi, è davvero meraviglioso passeggiare lasciarsi incantare dalle amenità del luogo. Ed ecco che, pian piano, in mezzo al colore verde si fa strada anche il rosso. Sono appunto le roste.

È possibile camminarci accanto, ovviamente con prudenza e senza correre. Tra l’altro, se vi farete fotografare lì e manderete lo scatto in questione ai vostri parenti o colleghi di lavoro, loro stenteranno a credere che il paesaggio alle vostre spalle non sia in Arizona. Altri ancora sosterranno che si tratta di un abile fotomontaggio ma poi, con un bel video, mostrerete loro che si stanno sbagliando.