Si applica l’autoabbronzante e poi si addormenta, quello che è accaduto al risveglio è terrificante: “Stavo per avere un attacco di panico” [VIDEO]

Disavventura per una ragazza alle prese con l’autoabbronzante. Dopo averlo applicato si addormenta, e al risveglio trova una brutta sorpresa.

Alcune persone amano sfoggiare l’abbronzatura in qualunque periodo dell’anno, anche d’inverno.

Un colorito più scuro della pelle dona un aspetto sano, più carino e affascinante. Anche se tantissimi altri sono amanti del pallore lunare, che ha un’ aura di eleganza.

Non a caso un tempo il pallore costituiva uno status symbol per i nobili, che non avevano bisogno di lavorare come i contadini, sotto al sole.

Oggi possiamo dire che è quasi il contrario: mostrare l’abbronzatura – sui social, e dove sennò – tutto l’anno è segno di successo, di vita agiata, di vacanza continua. E dato che non tutti possono stare continuamente in vacanza, ecco che ricorrono all’autoabbronzante. Ma quello che è successo a questa ragazza ha dell’incredibile.

Autoabbronzante e sonnellino: al risveglio la sorpresa

L’autoabbronzante, per chi non lo sapesse, è un prodotto sotto forma di crema, olio o spray, che va applicato sulla pelle in maniera sapiente e accurata, per evitare colorazioni strane. Il principio attivo contenuto, infatti, va poi ad ossidare le cellule superficiali dell’epidermide, colorandole.

Con il naturale ricambio cellulare, le docce e i lavaggi, la colorazione dura qualche giorno, quindi si dissolve gradualmente. E al contrario dei raggi solari e delle lampade abbronzanti, non fa male alla pelle. Ma comunque si possono avere brutte sorprese, come quella che ha raccontato Sara, la donna di cui parliamo.

Il racconto di Sara

Sara Trent, una donna originaria della città di Tupelo, nel Mississippi, è un’amante della tintarella, ma questa passione l’ha portata ad una disavventura che difficilmente dimenticherà. Anche perché ha mostrato ciò che è accaduto attraverso un video su TikTok, diventato ovviamente virale in breve tempo. E ha riportato la sua esperienza anche al New York Post. La trentenne ha raccontato di aver deciso di provare un autoabbronzante per il viso definito espresso, ovvero che in una sola ora avrebbe dovuto farle raggiungere il colorito tanto agognato e desiderato. Ma dopo aver applicato il prodotto si è addormentata, per ben otto ore.

Quando si è infine risvegliata, racconta al New York Post, si è guardata allo specchio e si è resa conto di quanto accaduto: la pelle del viso, invece di avere un bel colore ambrato, virava al verde. “Ero tipo, oh mio Dio” ha spiegato. “Sono corsa allo specchio e ho visto che aspetto avevo. Stavo per avere un attacco di panico perché normalmente non sono così“. Ci è voluto del tempo, ma alla fine il suo aspetto è tornato normale. “Per la maggior parte è andata via con la doccia” ha rivelato “ma ho dovuto risciacquare due volte”. Pennichelle e trattamenti beauty, a quanto pare, non vanno d’accordo…