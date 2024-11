Vicino a Roma sorge il Parco dei Mostri più spaventoso e suggestivo d’Italia: tra creature spaventose ed esseri mitologici, lascia a bocca aperta grandi e piccini

Entra in un bosco fatato popolato da creature mostruose, proprio qui, in Italia. Vicino Roma c’è il Parco dei Mostri, corri a visitarlo.

Che l’Italia sia il Belpaese si sa ormai da sempre. Un territorio ricco di paesaggi suggestivi per tutti i gusti, da Nord a Sud, isole comprese.

Qui puoi scalare montagne, andare per boschi, pedalare per verdeggianti pianure e crogiolarti al sole nelle spiagge. Alcune delle quali non hanno nulla da invidiare ai Paesi esotici.

Ovunque tu giri troverai qualcosa di bello da vedere, da fare, e da mangiare. Ma quante sono le attrazioni nascoste, o quanto meno poco conosciute?

Una di queste è vicino Roma. Hai mai sentito parlare del Parco dei Mostri? Scopriamolo assieme.

Parco dei Mostri: proprio vicino Roma

Il Parco dei Mostri ha anche un altro nome, il Sacro Bosco. È stato realizzato a partire dalla metà del XVI secolo su richiesta di Pier Francesco Orsini, detto Vicino, dall’architetto Pirro Logorio.

Il risultato di tali lavori, durati diversi decenni, è un complesso monumentale suggestivo e spaventoso, popolato da esseri mostruosi e mitologici che accompagnano il visitatore lungo i viali. Oggi, ricorda il portale del Parco, è “tutelato dalla Carta di Firenze, elaborata nel 1981 dal Comitato Internazionale dei Giardini e Siti Storici“. Pertanto, chiunque decida di visitarlo deve farlo con il dovuto rispetto, come fosse un museo. Ma cosa lo caratterizza?

Il bosco spaventoso e suggestivo

A Bomarzo, in provincia di Viterbo, il Parco dei Mostri è un bosco che si estende su circa tre ettari, ed è caratterizzato da una serie di sculture realizzate direttamente sulle rocce. Queste rappresentano figure mitologiche, ma anche edifici particolarissimi. Come mostra l’utente TikTok @anna.scrigni, all’ingresso due Sfingi accolgono i visitatori guidandoli direttamente verso il primo essere mostruoso, Proteo, con grandi occhi e bocca spalancata. Ma più ci si addentra nel bosco e più si viene rapiti dall’ambiente circostante.

Una grande vasca da cui emerge il mitico Pegaso, un grande piazzale con un enorme Nettuno, e poi ancora la Ninfa, l’elefante, Cerbero, leoni e una gorgone. Una delle attrazioni più visitate e apprezzate è la casa pendente, costruita su un masso inclinato e con i pavimenti che non rispettano la perpendicolarità con i muri. Questo suscita nel visitatore un’impressione di smarrimento. Tutto ciò che si trova in questa meraviglia è capace di sorprendere e stupire, compreso il mistero che caratterizza il Parco dei Mostri. Quali sono i motivi che hanno spinto Orsini a creare un simile luogo?