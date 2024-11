“Questo è un vero cialtrone!”: Maria De Filippi sbrocca a Tu si que vales e si consola coi Mikado | La stroncatura brutale lascia il pubblico allibito

Maria De Filippi senza filtri: “Questo è un vero cialtrone!”. Di lui non ne vuole proprio sapere.

Ha letteralmente sbroccato la regina indiscussa delle reti Mediaset, e non si è fatta alcun problema a farlo. No, non ne poteva più, e non è riuscita a trattenersi. Di certo, le sue parole hanno sconvolto i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Di certo sanno che lei è una persona molto paziente e che, quindi, per farla arrabbiare ce ne vuole.

Di recente, però, la vedova Costanzo non si è fatta timore a riprendere molti concorrenti ad Amici. Quello che proprio lei non tollera è la mancata pulizia della casetta. Inoltre, esige il massimo rispetto tra gli alunni e gli insegnanti. Anche a Uomini e Donne ha detto la sua in modo alquanto colorito, riprendendo cavalieri e dame quando in diretta si comportavano male.

Anche a C’è Posta Per Te, probabilmente anche per la delicata tematica delle storie trattate, ma anche quando è innanzi a discorsi derisori, cerca di non perdere la calma per la buona riuscita della trasmissione. Fatto sta che, come recita un famoso detto, quando ci vuole ci vuole, e questa volta per lei ci voleva eccome.

Così Queen Mary ha dato bellamente senza giri di parole, del cialtrone a un uomo. E non ha dato tale epiteto scherzando, ma abbastanza scocciata e irritata. Inoltre, dopo avergli conferito tale appellativo, è arrivata pure la stroncatura più brutale e forte da parte sua e degli altri giudici. Lei pareva davvero spazientita e ha iniziato non a masticare le sue caramelle al limone. ma altri dolcetti presenti in studio.

Maria De Filippi furiosa sbotta in studio

Chiaro che tutto ciò non è affatto passato inosservato, essendo accaduto in TV. Così la clip relativa, che ha potuto essere presa e ricondivisa, è diventata vitale in un solo battito di ciglia. Dunque, anche il malcapitato che ha ricevuto la sua forte bocciatura, avrà potuto rivedersi con calma la scenetta, come anche quei telespettatori che se l’erano persa o non l’avevano vista bene.

Quel che è certo è che la passione tanto decantata dall’uomo, non ha particolarmente solleticato l’attenzione della conduttrice, che tuttavia ha inizialmente cominciato ad ascoltarlo per una forma di mero rispetto e basta. Tuttavia, prima di pronunciare la fase: “Questo è un vero cialtrone!“, Maria si è anche chiesta un’altra cosa, che fosse era già stufa della situazione: “Devo ancora sentire sta roba?“.

“Questo è un vero cialtrone!“, parole che non passano inosservate

Il fatto è accaduto a Tu Si Que Vales dove svolge il ruolo di giudice. Le parole si riferivano all’esperto di aura Fabio, che è andato avanti per più mezz’ora ad analizzate i chakra di Gerry Scotti. Insomma, a quanto pare lui non ha convito non solo lei, ma nemmeno gli altri giudici. L’esibizione del concorrente non è piaciuta loro ma, a quanto pare, ha suscitato l’attenzione di molti spettatori.

Parliamo di telespettatori che sono sempre molto numerosi ma che ultimamente non quanto quelli che seguono su Rai Uno Ballando Con Le Stelle. Infatti, dati alla mano, pare che l’ultima puntata andata per ora in onda sia stata seguitissima e che Milly abbia battuto, a livello di share, proprio Tu Si Que Vales.