Tra le colline toscane puoi visitare un angolo di Tibet e toccare con mano la statua più grande d’Europa: la gita spirituale perfetta a novembre 2024

Tibet in Toscana - pixabay - Lagazzettaddimassaecarrara.it

Qui in Toscana, fra queste meravigliose colline, ti sembra di essere in Tibet. Trovi la tua guida spirituale.

La Toscana non smette mai di stupirci e lasciarci ad ogni visita letteralmente senza fiato. Le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche sono mozzafiato e, se abbiamo qualche giorno libero, non possiamo che preparare le valigie e partire all’avventura. Se poi amiamo la montagna, e siamo in cerca di un’esperienza spirituale, questo è il posto perfetto.

Appena lo raggiungeremo, ci renderemo conto di trovarci in un posto che pare il Tibet. Qui potremo infatti ritrovare noi stessi, o meglio la versione più autentica di noi. È dunque la situazione ideale dove rifugiarsi per fuggire dal logorio della vita moderna e dare una ripulita ai propri chackra.

E avremo anche l’irripetibile possibilità di visionare anche dal vivo la statua più grande di tutta Europa, oltre che per l’appunto vedere molti scenari simili al Tibet.

La cosa più straordinaria è che potremo vivere una giornata autunnale a stretto contatto con Madre Natura. Scattando peraltro delle foto mozzafiato, che faranno incetta di like sui social.

Il Tibet della Toscana

Grazie alle campane tibetane, che sono un vero incanto anche solo da osservare, ci libereremo finalmente dallo stress della quotidianità, anche perché questo luogo mistico è incastonato tre le colline, caratteristica che rende il paesaggio ancora più degno di nota e romantico.

E se ci soffermeremo qualche minuto innanzi alla statua, saremmo indotti a proseguire il nostro cammino in quel luogo, ricco di spiritualità. Tuttavia, dove si trova esattamente e di che cosa stiamo parlando? Cominciamo con il dirvi che è particolarmente conosciuto in Europa e che la tiktoker Elena con il profilo @roadmindtrip, ha voluto farci venire l’acquolina in bocca con un veloce video.

Qui trovi la statua più alta d’Europa e non solo

Stiamo parlando dell’istituto Lama Tzong Khapa. Qui, per l’appunto, possiamo anche ammirare la Stupa, che è un monumento buddhista originario del subcontinente indiano, la cui funzione è conservare le reliquie e ricordare momenti memorabili di vita terrena del Buddha.

L’istituto è sito esattamente a Pomaia, in provincia di Pisa. Esso è stato fondato nel 1977, ed è nel cuore palpitante del giardino che si trova la più alta statua di tutta Europa, realizzata dallo scenografo Dante Ferretti per la pellicola Kundun di Martin Scorsese. Si tratta dell’Adalokitésyara-Cenresing. Insomma, una visita in loco è più che doverosa.