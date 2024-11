Livorno: qui i taglieri di salumi, formaggi e crostini costano solo 15€, e ti danno anche un drink in omaggio | L’affare definitivo per l’happy hour

Qui con 15€ ti danno un super tagliere di salumi e un drink. L’indirizzo del locale di Livorno da segnare subito in agenda.

Golosi e soprattutto amanti del salato, unitevi. Questo potrebbe essere lo slogan, semplice e accattivante, che potrete applicare parlando di questo locale, sito nel cuore palpitante della città di Livorno.

E sicuramente tantissime persone, alla sola idea di potersi gustare un bel tagliere di salumi, con tanto di pane croccante e bruschette, si strofineranno le mani.

L’acquolina in bocca ha il sopravvento, ma poi spesso passa, al solo pensiero di sborsare tanti soldini per poterselo gustare. Niente di più sbagliato, perché qui, con soli 15€ lo potrete fare, e sorseggiare anche un bel drink compreso nel prezzo. Non si parla di un aperitivo, ma di un’apericena sontuoso, che va molto di moda in Italia.

In ogni caso i classici S. Tommaso cominceranno a sostenere che, finché non lo vedranno coi loro occhi, non ci potranno credere. E allora su Tik Tok la coppia composta da @stordimentodellastrada, in un bello e colorato video, ci ha mostrato come stanno per davvero le cose.

Tagliere di salumi, abbondante e squisito a soli 15€ a Livorno

Tanto più che, oltre a salumi e crostini, troverete anche tanti buoni formaggi e tortini, con tanto di deliziose salsine home-made. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di scegliere fra tre taglieri toscani, nonché uno vegetariano, oltre che il mitico bruschettiere. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

E non è tutto: si può sempre puntare, ad ottimi prezzi, a una pizza gourmet semplice, a impasto naturale con lievitazione di 48 ore. In questa maniera risulta particolarmente leggera ma, al tempo stesso, molto croccante. A questo punto vorrete sapere dove si trova questo locale, che propone tante cose buone e prodotti di altissima qualità. Noi ora ve lo sveleremo con l’ausilio di questi simpatici tiktoker.

Il tuo happy hour ormai puoi farlo solo qui

Siamo al Casita Pizzeria Ristorante Bar, sito esattamente in via delle Cateratte 86 a Livorno. Il locale è molto bello da frequentare coi parenti, ma anche in compagnia di amici. Inoltre, è anche dotato di spazio esterno per le giornate più calde ed è aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00, con turno di chiusura alla domenica.

I tiktoker hanno sottolineato che, oltre agli apericena, sono presenti anche ottimi dolci fatti in casa, tra cui un fantastico Coccomisù. E per gli amanti del buon bere consapevole, ecco birre artigianali, prodotte da un birrificio fiorentino. Insomma, se vi trovate a Livorno anche solo per qualche giorno, sapete dove andare per riempirvi la pancia spendendo davvero una sciocchezza!