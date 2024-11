In questo borgo nel cuore del Lazio sorge un villaggio preistorico bello da mozzare il fiato | La meraviglia a picco sul Lago di Bracciano

Nel cuore del Lazio sorge un antichissimo borgo con un affascinante villaggio neolitico. Uno spettacolo unico.

Siamo abituati a pensare al Lazio solo in funzione di Roma, ma questa Regione comprende anche tanti altri interessanti luoghi da visitare.

Per esempio, in provincia di Frosinone l’antica Anagni, interessante cittadina medievale. O la rinomata Sperlonga, in provincia di Latina, meta balneare di turisti. E che dire di Viterbo, con il suo medievale centro storico tra i meglio conservati?

Quindi, non solo la Capitale della nostra bella Italia, ma tanti altri interessanti borghi e cittadine: questo nasconde il Lazio.

Come quello che vogliamo proporti. Una visita in questo antico borgo ti lascerà senza fiato, qui si nasconde addirittura un antichissimo villaggio neolitico.

Lazio: visita il borgo con il villaggio neolitico

Il borgo di cui vogliamo parlarti si trova sempre nella provincia di Roma. Appena 20mila abitanti circa, a 185 metri di altezza su un promontorio dei Monti Sabatini sorge un borgo lacustre sulle sponde del Lago di Bracciano. Sembra che le sue origini risalgano al I o II secolo a.C. anche se nel Cinquecento il paese è stato completamente rifatto. Conserva comunque la sua struttura medievale di case addossate e ambienti sovrapposti.

Per accedere al paese un tempo si utilizzava una porta realizzata nel 1500 e ancora oggi visibile, sormontata da un orologio e inserita nel bastione di un torrione medievale. Questo oggi ospita l’interessante Museo della Civiltà Contadina e della cultura popolare. Tantissimi sono comunque gli edifici storici e ricchi di interesse. Come la Sorgente Claudia, acqua effervescente naturale, dove si possono ammirare ancora i resti dell’antico stabilimento costruito in epoca romana.

Dove si trova

Stiamo parlando di Anguillara Sabazia, che pare debba il suo nome alla villa ad angolo – angularia, quindi – di una ricca patrizia di nome Rutilia Polla. In seguito all’Unità d’Italia è stato aggiunto il termine Sabazia per distinguerla da Anguillara Veneta, che si trova in provincia di Padova. E non è bello solo il borgo che si vede, ma anche ciò che non si può vedere: sotto il Lago di Bracciano è stato rinvenuto un antichissimo villaggio neolitico che risale a circa 8000 anni fa. Scavi subacquei hanno permesso di recuperare reperti antichissimi come cinque piroghe – piccole imbarcazioni simili a canoe – scavate ognuna in un unico tronco di quercia. La più grande è lunga ben 10 metri e mezzo.

Il villaggio sommerso è formato da costruzioni di forma rettangolare con pavimenti di foglie e cannucce e pareti e tetto di tronchi. Tra queste, una capanna evidentemente usata per il culto, con un pozzo votivo. Al suo interno vasellame decorato e una statuina che rappresenta la Grande Madre, divinità femminile primordiale.