Questo borgo immerso nel silenzio è meraviglioso in autunno: dal bosco alle sorgenti termali, la perla della Val d’Orcia che ti rimette al mondo

Un borgo meraviglioso, completamente immerso nelle bellezze di Madre Natura lo trovi in Val D’Orcia.

A causa dello stress che affolla fortemente le nostre vite, abbiamo tutti bisogno di relax e di staccare la spina. Che cosa c’è di meglio di un buon viaggio, dunque?

In Val d’Orcia esiste un borgo immerso nel silenzio dove potrete cogliere la palla al balzo per spegnere il telefonino e immergevi nella natura. Potrete aprire la mente e far scorrere i pensieri che nella vostra quotidianità sono normalmente bloccati.

Il bosco sembrerà dipinto da un pittore impressionista, mentre le sorgenti termali vi regaleranno un senso di purezza. La poco fa citata Val D’Orcia è un posto molto rinomato per la sua meravigliosa vegetazione. È sita a sud della Regione Toscana ed è costituita da vigneti, uliveti, cipressi, faggeti e castagneti.

Sullo sfondo si nota tanto verde, ed ecco anche i castelli e le case rurali. Passeggiare nei centri storici vi riporterà indietro nel tempo e anche potervi cibare con cibo squisito sarà per voi una vera e propria coccola, sotto ogni punto di vista. Tuttavia, c’è un borgo che merita un’accurata visita… Vi lascerà senza fiato!

Un Borgo Medievale da favola

Il panorama è vastissimo, ma chi ha avuto modo di visitarlo anche più di una volta ha sottolineato su gruppi appositi dedicati ai borghi della Toscana il suo ragguardevole silenzio, che ci consente di ritrovare la nostra spiritualità. Un posto incantevole, oltre che autentico gioiellino.

Insomma è il posto ideale per un weekend in compagnia della vostra dolce metà, se anche lei è un’amante della natura e delle belle passeggiate. Pensate che questo Borgo è attraversato per la bellezza di 15 km dalla Via Francigena. Insomma, qui avrete capito potrete respirare a pieni polmoni tanta cultura, oltre che beltà.

Dove si trova questa meraviglia?

Tutto ciò lo troverete a Radicofani, in provincia di Siena, che da anni è insignito pure della rinomata bandiera arancione del Touring Club. Imperdibile è la magnifica fortezza di Radicofani, una delle più belle della Regione Toscana. Pensate che qui sorge anche una Rocca Basaltica alta 896 metri.

Impossibile non soffermarsi nel divino bosco Isabella che altro non è che un giardino romantico che si estende per 2,5 ettari, esattamente lungo una parte della strada che corre per la parte meridionale del Borgo. Ricordatevi di visitare le sue fonti termali, tra cui vanno segnalate Bagno San Filippo, Bagno Vignoni, San Casciano Dei Bagni e Chianciano.