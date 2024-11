Royal Family, ultime parole al veleno per la Regina Elisabetta: “Non sarà quell’idiota a seppellirmi” | Altro che noblesse oblige: ha colpito e affondato

Royal Family, le parole pronunciate poco prima di morire dalla Regina Elisabetta. “Non sarà quell’idiota a seppellirmi”.

La sua scomparsa da questo mondo non solo ha lasciato l’amaro in bocca ai più ma ha anche spezzato milioni di cuori. Parliamo di una donna che fin dalla giovinezza ha sacrificato parecchio della sua vita per onorare la Corona: una sovrana che ha lasciato un segno indelebile nelle menti di tutti.

Quando poi è arrivato l’annuncio della sua scomparsa la notizia sembrava incredibile, e tanti meme scherzavano sul fatto che sarebbe ricomparsa, perché ormai era vista come immortale… una sorta di highlander. Molte persone si aspettavano che sul trono salisse William, figlio di Carlo e della compianta Lady Diana, ma così non è stato.

Difatti a diventare re è stato il padre, con il nome Re Carlo III. La sua Camilla è diventata Regina Consorte e ha conquistato sempre più i cuori degli inglesi dopo decenni di pettegolezzi. Anche Elisabetta alla fine l’aveva accettata, sebbene per tanti anni fosse stata riluttante nei suoi confronti, essendo l’amante del figlio adorato. Oggi è invece considerata un’icona di eleganza, insieme alla splendida Kate Middleton.

Grande fonte di dispiacere per Elisabetta erano i dissapori che regnavano nella sua famiglia per via della presunta pecora nera, ovvero Harry. Il giovane non va per nulla d’accordo con il fratello William ma ora è ai ferri corti anche con il padre. La nonna però, poco prima di andarsene da questo mondo, lo aveva riabbracciato, come anche la di lui moglie, Meghan.

La Regina Elisabetta e la sua dichiarazione prima di morire

Si pensava che sarebbero stati riammessi in famiglia, ma così poi non è stato. A far parlare della compianta sovrana adesso è una sua dichiarazione, che lei stessa ha rilasciato sul letto di morte. Sono parole molto forti, ma non inaspettate, dato che si tratta di una donna di forte spirito e che non si faceva problemi a dire quel che pensava.

Ha indubbiamente sempre rispettato il protocollo, ma nel suo privato era forse un fiume in piena. A rivelarci questo suo modo di essere è il giornalista del Sunday Time Tim Shipman nel suo libro Out, che uscirà il prossimo 21 novembre 2024. Il professionista ha svelato un fatto che gli avrebbe narrato un cortigiano…

“Non sarà quell’idiota a seppellirmi”: parole che lasciano di stucco

Esattamente pochi giorni prima di morire, Elisabetta, mentre parlava coi familiari e alcuni membri dello staff, nel menzionare l’ex Primo Ministro Boris Johnson, ha dichiarato: “Beh, almeno non sarà quell’idiota a organizzare il mio funerale“, e nel farlo avrebbe anche scoccato uno sguardo malizioso all’interlocutore.

Ha poi aggiunto: “Ritengo che sarebbe più adatto al palcoscenico che alla politica!“. Insomma, stando a quanto rivelato dal cortigiano, Elisabetta non si sarebbe risparmiata con le battute al vetriolo. Al di là dei lazzi, è ben chiaro che la donna fosse del tutto consapevole del fatto che la sua vita stesse giungendo al termine e, dunque, fino all’ultimo, non ha mai perso il suo spirito e la sua grande lucidità.