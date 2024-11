Bonus 2025, il contributo di 1000 euro diventa realtà | Semaforo verde dal Governo: questa categoria può richiederlo dal prossimo anno

Bonus 2025, in arrivo al bellezza di 1000€. Ecco chi lo può chiedere.

Si parla ancora di Bonus e dunque molti italiani staranno rizzando per bene le orecchie. Difatti sono sempre più numerosi coloro che ne sono interessati e che soprattutto sperano dal profondo del cuore di poterli ottenere. Infatti, grazie ad essi, riescono a tirare i remi in barca e poter affrontare importanti spese.

Fra di esse non si annoverano solo quelle di stampo alimentare. Oltre a quelle fisse per le utenze, inoltre, ci sono anche quelle impreviste e che possono a mandare in tilt il bilancio familiare. Il lavoro desta grande preoccupazione e, se non c’è, ovvio che anche tutti i soldini che abbiamo a disposizione saranno di meno.

Dunque, anche se poco tempo fa non ci servivano aiuti economici, ora la situazione è parecchio cambiata. Adesso è una lieta novella sapere che il Governo ha messo in atto diversi Bonus, alcuni peraltro che erano già presenti in passato. Si parla di nientemeno che 1000€ per il 2025. Tuttavia, non si tratta di una cifra che perverrà ogni mese, ma solo una tantum.

Come ogni Bonus che si rispetti, bisogna rispettare alcuni requisiti per essere ritenuti idonei all’approvazione del sussidio. A elargirlo sarà l’Inps e quindi dovremo contattare l’ente tramite il sito ufficiale o l’ufficio più vicino a casa per ricevere maggiori informazioni al riguardo, per poi procedere con la richiesta, in forma telematica.

Bonus, 1000€pronti per te

Prima di fare un salto sul sito per aviare la pratica, oltre che raccogliere tutta la documentazione necessaria, è consigliabile fare prima un mirato controllo dei requisiti, al fine di non rimanere con il classico pugno di mosche in mano. Altra notizia è che tale Bonus si aggiunge ad alcune misure già esistenti ed è compatibile con un particolare assegno.

Parliamo di quello unico e universale, così come con tutte le altre svariate misure di sostengo destinate ad un particolare gruppo di persone. Di quali stiamo parlando? Ad esempio del chiacchierato Bonus Nido.

Di che cosa si tratta e come richiederlo

Vi diciamo subito che non si tratta di una nuova carta prepagata. Il pagamento sarà diretto al richiedente, che potrà utilizzare i soldi come meglio crede. Si tratta del Bonus Nascite di 1000€ che però, lo ribadiamo, sarà una tantum. Verrà erogato dell’Inps nel mese successivo alla nascita del bambino. Inoltre, come sottolinea money.it esso è esule dalla formazione del reddito complessivo a fini fiscali.

Non verrà pertanto in alcun modo tassato. Questo aiuto è destinato a figli o figlie nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2025. Potranno richiederlo le famiglie in possesso di un ISEE non superiore ai 40.000€ annui. Tuttavia, per la valutazione del limite ISEE, non si terrà conto del valore già presente della DSU. Insomma belle notizie per chi ha deciso di allargare la famiglia.