Elon Musk vittima dall’Intelligenza Artificiale, il suo matrimonio con la donna-robot fa rivoltare il mondo | La foto-scandalo

Elon Musk travolto dall’AI. La notizia che fa indignare il mondo intero.

Elon Musk fa ancora ampiamente parlare di sé, e la recente notizia che lo riguarda ha del pazzesco. Impossibile non leggerla o ascoltarla. Ormai si è diffusa a macchia d’olio, e sostanzialmente non si parla d’altro. C’entra la chiacchieratissima IA, che ormai invade la nostra quotidianità e anche il settore lavorativo.

Alcuni sostengono addirittura che essa arriverà persino a sostituire l’essere umano in molte mansioni, e la prospettiva è più che preoccupante.

Per non parlare dei rischi connessi al deep fake, ovvero la creazione di contenuti fotografici o video che replicano l’aspetto e le movenze di personaggi reali, ma che sono in realtà autentiche bufale.

Sul web e sui social ne siamo invasi. Il fatto è che alle volte pensiamo di avere a che fare con qualcuno di reale, mentre si tratta di qualcosa creato dall’IA. C’è anche chi la utilizza per creare tesine e articoli, facendoli passare per propri, e molti studenti puntano su di lei, facendo arrabbiare non poco gli insegnanti.

Elon Musk nella bufera

Insomma, la tecnologia divide, e se non utilizzata correttamente può fare molto male. In ogni caso ecco già nate anche le prime influencer create dall’AI che hanno richiesto la nostra amicizia su Facebook. Tornando su Elon Musk, pare che l’uomo sia stato vittima proprio della propria creatura. Diciamo che il suo recente matrimonio con la donna-robot ha lasciato perplesse tante persone.

Sono rimaste così dopo aver visionato una foto che definire da scandalo è dire poco. Ovvio che queste è stata condivisa dappertutto, diventando virale, ed è impossibile non averla vista e non sapere di che cosa stiamo parlando. Di certo lui non sarà stato contento dell’accaduto, ma essendo un uomo conosciuto e di potere, sa di essere nel mirino del Gossip.

La foto che ha fatto discutere

In realtà tutto ciò fa parte di una clamorosa quanto incredibile bufala. Infatti la foto poco fa menzionata è stata creata con il metodo deep fake. Di tutto ciò è molto altro ancora ci parla Open. Questa foto, creata con l’AI è stata pubblicata per la prima volta il 24 luglio 2024 da @iamnot_elon, che altro non è che l’account parodia su X.com di Elon Musk.

Il giorno dopo, sempre lo stesso account ha aggiunto: “La devo presentare a mia madre“, facendo intendere che si trattasse della sua promessa sposa. L’immagine, che raffigurava Elon Musk in atteggiamenti teneri con una donna-robot è stato poi ripresa online da altri utenti e da altri siti web. Tuttavia la notizia è assolutamente falsa, ma comunque sta facendo ampiamente parlare di sé, come qualsiasi notizia che riguarda Musk.