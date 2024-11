Pensioni, a dicembre scatta il raddoppio e un nuovo Bonus da 154 euro | Al via gli accrediti dall’INPS: ecco i requisiti necessari

Dicembre particolarmente ricco per i pensionati che oltre al raddoppio della pensione riceveranno un nuovo Bonus di 154 euro. Tutti i dettagli.

Il mese di dicembre sarà un mese felice per migliaia di pensionati che vedranno il conto corrente aumentare oltre il solito.

Non sarà accreditato infatti solo il solito importo della pensione, ma una cifra doppia, più un nuovo Bonus di 154 euro.

Una bella somma, che renderà per alcuni il Natale più sereno. Per alcuni, ma non per tutti.

Vediamo quali sono i requisiti per ottenere tutti questi soldi in più e quando arriveranno.

Pensioni: dicembre ricco con raddoppio più bonus

Sono migliaia i pensionati italiani che potranno gioire a dicembre per i soldi in più che gli arriveranno sul conto corrente dall’Inps. Con il cedolino di dicembre infatti non riceveranno solo il solito importo mensile, ma anche un bel raddoppio: la tredicesima. Anzi, anche un po’ di più poiché non saranno nemmeno trattenute le addizionali comunali e regionali che valgono per 11 mensilità. Un bel gruzzoletto, e sebbene la tredicesima non sia esattamente pari all’importo della pensione, si tratta pur sempre di soldi in più.

Ricordiamo che beneficiano della tredicesima chi percepisce la pensione di vecchiaia, quella anticipata, coloro i quali sono titolari di prestazioni assistenziali come possono essere assegno sociale o invalidità, o di reversibilità. E i benefici per il Bonus di 154 euro?

I requisiti per ottenerlo

Anche per ottenere il Bonus di 154 euro occorre avere dei requisiti. Come riporta anche money.it ne avranno diritto “i pensionati che percepiscono una pensione d’importo non superiore al trattamento minimo”. Che per l’anno corrente è stabilito a 7.781,93 euro. Inoltre “Spetta in misura parziale a coloro che superano questa soglia ma sono comunque dentro i 7.936,87 euro”. C’è da aggiungere che non bisogna superare il limite personale di 11.672,9 euro annui o 23.345,79 se questo viene sommato a quello del coniuge.

Oltre al limite di tipo economico, saranno esclusi dal bonus anche “i titolari di pensione invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, rendita facoltativa d’inabilità, rendita facoltativa di vecchiaia, pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe e assegni di esodo”. Per tutti gli altri, il Natale sarà un po’ più sereno. Anche se di poco e per solamente un mese, come abbiamo già accennato, una somma aggiuntiva soprattutto a dicembre che è un periodo di spese, è una boccata di ossigeno.