A Foligno trovi la Venezia dell’Umbria: questo borgo incantevole venato da ruscelli è un vero bijou, e l’antico mulino toglie il fiato

Gli amanti dei piccoli e incantevoli borghi non possono non andare vicino Foligno, dove troveranno la Venezia dell’Umbria.

In Italia abbiamo la splendida Venezia, città conosciuta e ammirata in tutto il mondo. Però, pochi sanno che esiste un altro luogo simile.

Un piccolo borgo – meno di 100 abitanti – nei pressi di Foligno, con le stesse caratteristiche della città lagunare. Attraversato dall’acqua, è un vero gioiello.

Poco conosciuto, merita però una visita se ti trovi da quelle parti. Caratteristico, incantevole, e seppur piccolo offre molti scorci da ammirare.

Passa un weekend da sogno, regalati una passeggiata in questo luogo d’incanto e vivi un’esperienza unica nella Venezia dell’Umbria.

La Venezia dell’Umbria: un luogo da sogno

Il borgo ha origini molto antiche, e conserva le sue caratteristiche medievali, visibili nella sua composizione ad anfiteatro. Tutto il centro abitato è attraversato dall’acqua, e le attività che un tempo vi si svolgevano e che lo hanno reso fiorente erano legate ad essa. Il portale luoghidavedere.it riporta una descrizione presa dall’opera Stato della popolazione alla fine del 1847 che indica che a quei tempi, su appena 300 abitanti, vi erano “12 tra sarti, sartori e sartrici, 2 cardalane, 10 possidenti tintori, 5 tintori, 14 filandare, 51 filatrici e 1 tessitrice”.

Tutte le attività erano legate allo sfruttamento dell’acqua. E ancora oggi, ricorda comune.foligno.pg.it: “La vita di questo splendido borgo continua ad essere scandita dall’acqua: l’elemento che passa per la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura che viene riproposta attraverso una tradizione antichissima, risalente al 1200”. Ma come si chiama questa meraviglia?

Cosa offre il borgo incantato

Parliamo di Rasiglia, nei pressi di Foligno, che è attraversato da acqua scrosciante e non ferma come la laguna. Acqua delle sorgenti che scendono a valle, e che fanno da sottofondo a chi visita questa meraviglia. Ce lo mostra su TikTok l’utente @annaritaliegi. Proprio al centro del paese c’è la Peschiera, un’enorme vasca di raccolta, dove confluisce quella che attraversa i vicoli. Passeggiando per i quali si possono ammirare le chiuse, i ponticelli e gli edifici, tutti in pietra in perfetto stile medievale.

Mulini, che conservano ancora i vecchi strumenti utilizzati per macinare il grano, sfruttando chiaramente l’acqua che scorre attraverso le pale. Un antico lavatoio, dove le donne un tempo si recavano a lavare gli indumenti di casa, e, in alcuni edifici aperti al pubblico, sono conservati tutti gli attrezzi legati alla tessitura e alla tintura della lana, vera risorsa del tempo che fu. Affascinante anche un vecchio enorme telaio meccanico della fine dell’800. Occasione imperdibile sarà il prossimo 26 dicembre quando Rasiglia, come ogni anno, ospiterà il suo caratteristico Presepe vivente con gli antichi mestieri.