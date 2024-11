Truffa Black Friday, se non conosci questi 5 trucchi rischi una clamorosa fregatura | Solo così eviti le brutte sorprese

Il grande giorno si avvicina. Il black friday però può trasformarsi in una grande truffa; evita la fregatura con questi trucchi.

Si avvicina il periodo preferito per gli shopping addicted, o anche per tutti coloro che sono sempre a caccia di offerte in rete.

Il black friday è una data da segnare sul calendario. Anche se, occorre dirlo, quella ufficiale è il 29 novembre, ma gli sconti e le imperdibili offerte iniziano molto prima, e finiscono il 2 dicembre.

Tutti gli store online sono già pronti con le loro proposte, e anche nelle vetrine dei negozi iniziano a fare capolino i primi cartellini che invitano ad approfittare degli sconti.

Ma siamo sicuri che si tratti sempre di offerte convenienti? Evita la truffa black friday, e scopri i 5 trucchi per scongiurare la fregatura dello sconto fasullo.

Truffa black friday: i trucchi per evitare la fregatura

Quando ci troviamo davanti a sconti e offerte siamo più propensi a spendere. Allettati dal prezzo più basso, pensiamo di non poterci lasciar sfuggire quel determinato prodotto su cui fantastichiamo da mesi. E il tam-tam che circonda il black friday ci ingolosisce ancora di più. Questa è una di quelle ricorrenze e abitudini che abbiamo importato direttamente dall’America, dove la data cade sempre l’ultimo venerdì di novembre. E nasce per stimolare gli acquisti pre-natalizi, che ci piacciono tanto.

Moltissimi aspettano infatti questa data per iniziare lo shopping delle Feste, i primi regali, gli oggetti desiderati. E la maggior parte degli acquisti, almeno in Italia, vengono effettuati online. Ma è tutto oro quello che luccica?

Fai attenzione ai particolari

Tanto per incominciare, presta attenzione al prezzo. Se è veramente troppo basso e conveniente, forse il prodotto non esiste. Potresti essere incappato in uno di quei siti finti che mettono in vendita oggetti inesistenti, raccattano un po’ di soldi e poi spariscono. Anche il metodo di pagamento è un campanello d’allarme. Se i venditori chiedono per esempio pagamenti attraverso carte regalo o app di terzi, diffida. Meglio usare metodi tracciabili. Altro indizio che potresti trovarti di fronte ad una truffa è l’aspetto del sito. Foto sgranate, errori grammaticali, aspetto generale approssimativo, indicano molto probabilmente un fake shop.

Non solo devi fare attenzione ai siti, però. Oggi è facile acquistare anche sui social. Ma cadere nella rete di un truffatore è un attimo. Prima di acquistare controlla il profilo del soggetto. Fai una breve ricerca e controlla da quanto tempo è esistente. Se è appena stato creato, molto probabilmente è un fake. Infine, diffida anche delle recensioni online. O meglio, non fidarti ciecamente. Spesso sono fasulle, create da bot, e servono solo a invogliare l’acquisto. Che poi si rivela totalmente differente da quanto mostrato. Occhi sempre aperti.