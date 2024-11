Bonus Natale 2024, in arrivo 100 euro per milioni di italiani | Con questo documento addio pensieri per bollette e regali

Arriva una boccata d’ossigeno per milioni di famiglie italiane in vista delle festività natalizie.

L’Italia si prepara a un Natale un po’ più sereno grazie al bonus da 100 euro destinato a milioni di famiglie.

Il Bonus Natale 2024 arriva in un momento particolarmente delicato, caratterizzato dall’aumento generalizzato dei prezzi e da una congiuntura economica che mette a dura prova i bilanci domestici.

Le festività natalizie, tradizionalmente un periodo di gioia e condivisione, rischiano di trasformarsi in un’ulteriore fonte di stress per molte famiglie italiane, ma quest’anno il Governo potrebbe essere d’aiuto a molti.

L’Esecutivo ha infatti approvato l’erogazione di un Bonus tutto dedicato alle spese del periodo invernale: scopriamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Buone notizie per gli italiani!

Si parla di contributo che, seppur modesto, può fare la differenza, permettendo di affrontare con maggiore serenità le spese per i regali, per il cenone della Vigilia o semplicemente per far fronte alle bollette di luce e gas, i cui costi sono ancora molto elevati. Secondo Il Sole 24 Ore, la maggioranza in Governo starebbe pensando di ampliare la platea dei beneficiari del bonus natalizio. L’indennità da 100 euro, prevista con la tredicesima, potrebbe così raggiungere un numero ancora maggiore di lavoratori dipendenti, anche al di fuori dei nuclei familiari tradizionali. Si ipotizza difatti di includere nel novero dei destinatari anche alcune categorie precedentemente escluse, come i nuclei monogenitoriali con un solo figlio a carico e verranno considerati tutti i figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati.

Il bonus di 100 euro è un’agevolazione economica riservata ai lavoratori dipendenti con redditi modesti, con un tetto massimo fissato a 28.000 euro annui. Questa scelta è stata adottata per garantire che le risorse siano destinate prioritariamente a coloro che ne hanno più bisogno. Il calcolo del reddito per accedere al bonus tiene conto di tutte le entrate, comprese quelle esenti da tasse come le agevolazioni per i ‘cervelli in fuga’ e per i nuovi residenti. Sono inclusi anche i redditi tassati con aliquote fisse, come quelli delle partite IVA in regime forfettario e le mance dei lavoratori autonomi. Infine, si considera anche l’agevolazione per le grandi imprese (ACE) e le mance dei lavoratori dipendenti tassate con l’aliquota fissa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come richiederlo

Per ottenere il contributo, è necessario presentare al datore di lavoro un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per riceverlo. In questo documento, dovrai indicare anche i codici fiscali di coniuge e figli a carico.

Una volta verificata la richiesta, il datore di lavoro provvederà a erogare il bonus di 100 euro direttamente in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità.