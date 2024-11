SOS Influenza, se vuoi scacciarla in fretta corri subito al tuo frigo | In due giorni torni come nuovo: altro che farmacia

Con i primi freddi arriva puntuale anche l’influenza. Corri ai ripari: per guarire subito hai in frigo tutto ciò che ti serve.

Con l’arrivo dei primi freddi ogni anno puntualmente si ripresenta anche l’influenza. Che sembrerebbe sempre uguale, ma in realtà cambia e si modifica continuamente.

Nelle persone che non hanno particolari problemi di salute non ci sono rischi di complicazioni, basta fare attenzione e in una decina di giorni si guarisce.

Il discorso cambia nel caso di soggetti già deboli. Qualunque sia il suo nome e la sua provenienza (questo 2024 viene chiamata influenza Australiana) i sintomi restano quasi sempre gli stessi: mal di testa, mal di gola, dolori articolari, stanchezza, tosse e raffreddore.

Se vuoi guarire in poco tempo non devi fare altro che correre al tuo frigorifero, dove troverai tutto ciò che ti occorre.

Influenza: per guarire apri il frigorifero

Per curare l’influenza stagionale ci sono diversi modi. Attraverso i farmaci antivirali, per esempio, che attenuano l’intensità dei sintomi e accelerano la guarigione. Ma ci sono anche tante opzioni naturali, i cosiddetti rimedi della nonna, che sono sempre attuali e funzionanti. Una pianta utile nella cura delle affezioni alle vie respiratorie, anche di origine batterica, è il sambuco. Gli estratti dei fiori, che possiamo trovare in erboristeria, sono molto utili. Ovviamente, in caso di infezioni batteriche il medico prescriverà anche antibiotici.

Anche la camomilla è sfruttata da secoli per le sue proprietà decongestionanti, calmanti e leggermente sedative per le mucose irritate. Non a caso, si trova in diversi sciroppi per la tosse. Una bella camomilla calda, magari addolcita con miele, aiuta ad attenuare tosse e mal di gola. Aggiunta in forma di essenza all’acqua usata per suffumigi o aerosol è ancora più efficace. Ma il rimedio più efficace è un alimento che sicuramente ognuno di voi ha già in casa…

Cosa puoi usare

Tra i rimedi della nonna più utilizzati ed efficaci ci sono i suffumigi, in seguito soppiantati dall’aerosol. Respirare vapori caldi dell’acqua a cui sono aggiunti eventualmente farmaci ha un effetto immediato sui problemi respiratori. Sono utili in questo caso specifici oli, oppure del semplice bicarbonato, che ha anche un blando effetto antibatterico. Uniti al calore del vapore respirato hanno un effetto calmante e benefico su gola e bronchi, liberando anche il naso.

Ma il modo migliore per guarire velocemente dall’influenza lo troviamo in frigo: i liquidi. Anche se magari con il freddo non teniamo più acqua e bevande al fresco. È fondamentale introdurre liquidi sotto forma di acqua, tisane, bevande calde e brodo leggero di pollo. Un’alimentazione leggera e il riposo al caldo sono il modo più veloce per rimettersi in piedi.