Pistacchi, se li consumi a quest’ora hanno un effetto strabiliante sul tuo organismo | Adesso in dispensa non mancano mai

Non far mancare i pistacchi dalla tua alimentazione. Non immagini quanto siano importanti soprattutto se li mangi a una certa ora.

I pistacchi non mancano mai nella mia dispensa. Il loro sapore è speciale, e si distingue dall’altra frutta secca per la l’aroma.

Come tutta la frutta secca poi sono ricchi di benefici. Certo anche di calorie, ma le due cose possiamo dire che di equivalgono.

Mi piace aggiungerli ai miei piatti, sbriciolati nell’insalata magari. Ma li adoro anche da soli, in quanto rappresentano un ottimo snack.

E ho scoperto che mangiarli ad un orario preciso li rende insostituibili. Hanno un effetto bomba sul nostro organismo. Curioso? Continua a leggere e ti svelo il loro segreto.

Pistacchi: mangiarli a quest’ora fa un altro effetto

Tra i benefici dei pistacchi possiamo annoverare sicuramente il loro apporto di proteine. Una porzione di questa frutta secca, composta da circa 40 pezzi, apporta 6 grammi di proteine. Che non solo fanno bene al corpo, ma donano anche sazietà. Ecco perché sono perfetti come spuntino spezza fame al pomeriggio.

E non preoccuparti dei grassi, poiché sui circa 13 grammi di una porzione, soltanto 2 sono saturi, ovvero dannosi per le arterie. Tutto il resto sono polinsaturi e monoinsaturi, benefici per il cuore. Compresi i famigerati omega-3, che tendono ad abbassare il colesterolo cattivo.

Non farli mancare nella tua alimentazione

Ma i pistacchi sono anche molto di più. Ricchi di antiossidanti che combattono l’invecchiamento cellulare, sono stati oggetto di studio, come riporta ilmonodelledonne.net, da parte dei ricercatori Dr. Jack Losso e Millicent Yeboah-Awudzi presso la Louisiana State University. I quali hanno constatato che sono particolarmente ricchi di melatonina, l’ormone che regola il sonno. Pertanto mangiarne qualcuno la sera prima di andare a letto favorisce il riposo e concilia il sonno.

Inoltre, sostiene il dottor Losso: “Sono uno spuntino altamente nutriente contenente non solo melatonina, ma un’ampia varietà di vitamine e antiossidanti a beneficio della salute e del benessere generale di un individuo”. E contengono “due composti bioattivi protettivi, la lunasina e l’inibitore di Bowman-Birk, che hanno attività antinfiammatoria e antiangiogenica che aiuta a gestire il diabete di tipo 2”. Come vedi ci sono tanti buoni motivi per non far mancare mai i pistacchi dalla tua alimentazione. E se hai problemi di insonnia, un paio prima di andare a letto potrebbero farti fare sonni felici. Senza dimenticare che 100 grammi apportano circa 600 calorie, quindi non esagerare, per quanto siano buoni, limitati a una decina al giorno.