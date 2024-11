Seggiolino bimbi per auto: se commetti questo errore grave metti a rischio la vita di tuo figlio | L’accorgimento che tutti ignorano

Il seggiolino bimbi per auto non solo è obbligatorio per legge, ma anche fondamentale per l’incolumità dei piccoli. Ma non commettere questo errore.

La sicurezza stradale è un fattore essenziale di cui tener conto quando si viaggia in auto, soprattutto con i più piccoli.

L’uso del seggiolino quindi è obbligatorio non soltanto per legge, ma anche per coscienza.

Quando si parla di incidenti stradali purtroppo ancora oggi c’è un numero troppo alto di bambini coinvolti perché non adeguatamente protetti.

Ma pur prendendo le dovute accortezze, può capitare a tutti di commettere un errore inconsapevolmente, che però può essere molto pericoloso. Vediamo di cosa si tratta.

Seggiolino bimbi per auto: l’errore da non commettere

Il seggiolino bimbi per auto è obbligatorio per legge, in Italia fino ai 150 cm di altezza e ai 12 anni di età. Ovviamente ogni età ha un suo modello adatto alle esigenze; quindi da 0 a 12 mesi, o fino a 13 chili, viene utilizzato l’ovetto o navicella, da posizionare in maniera contraria al senso di marcia. A seguire vi sono i seggiolini con diverse varianti e poi il rialzo, che sia con o senza schienale. Adatto ai più grandicelli, dai 120 ai 150 cm di altezza, servono a posizionare la cintura di sicurezza nella maniera giusta.

Ma c’è un errore da non commettere assolutamente, perché è facile sbagliare senza volerlo. Innanzitutto farsi prendere dalla fretta, il che comporta il non assicurare bene o affatto il bimbo al seggiolino. Secondo punto, fare attenzione ad utilizzare un modello adatto all’altezza e all’età del piccolo, e infine sbagliare a posizionarlo nell’abitacolo. Il seggiolino deve essere un modello omologato e agganciato nella maniera corretta. Da qualche anno tutte le vetture hanno uno speciale sistema chiamato ISOFIX che consente una maggiore tenuta.

In cosa potresti sbagliare

C’è un errore però che può rendere vane tutte le precauzioni che prendiamo per l’incolumità dei più piccoli in auto, e ce lo fa notare l’account TikTok @salvagenteitalia. Si tratta del giubbotto. Posizionare il bambino sul seggiolino con indosso il giubbotto può essere molto pericoloso. Lo spessore creato dall’imbottitura unito al tessuto spesso scivoloso fanno sì che le cinghie del seggiolino non aderiscano a dovere al corpo.

Una larghezza anche solo di un centimetro tra il corpo del bimbo e la cinghia, fa sì che quest’ultima non svolga correttamente il suo ruolo e quindi, in caso di frenata anche lieve, il piccolo potrebbe scivolare via con conseguenze anche fatali, e non solo per lui.