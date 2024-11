Succhi e spremute, se pensi che facciano bene hai preso un bel granchio | La rivelazione bomba dello specialista

Pensi che succhi e spremute ti aiutino? Ti stai sbagliando: lo specialista rivela l’impensabile. Cambia subito alimentazione.

Succhi e spremute di frutta sono amati da grandi e piccini, sia d’estate che d’inverno. Sono un modo più gustoso di mangiare la frutta e ci dissetano.

Molti pensano che i succhi e le spremute aiutino il sistema immunitario, ma non è così: uno specialista ha rivelato che questo modo di consumare la frutta non è corretto.

Ma cosa dovremmo fare ora? Dovremmo smettere di prepararci una spremuta d’arancia o gustarci un succo di mela? Le evidenze scientifiche parlano chiaro.

Ecco perché succhi e spremute andrebbero ridotti, e come bisognerebbe davvero mangiare la frutta per stare bene. Attenzione a quel che scegliete di fare.

Succhi e spremute ci piacciono tanto, ma…

Quasi tutta la frutta può essere spremuta o ridotta in succo, e questo è particolarmente utile d’estate perché ci si può rinfrescare bevendo alimenti sani. Anche d’inverno, però, si possono fare tanti succhi: oltre alla spremuta d’arancia, possiamo bere il succo di pera o mela, ma anche d’uva. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Il problema è che molti credono che bere succhi o spremute faccia bene alla salute, quando non è proprio così.

In un’intervista per il Corriere della Sera, Ettore Corradi, direttore della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione clinica della Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ha spiegato che dovremmo limitare succhi e spremute: ne va della nostra salute. Ma com’è possibile? Che cosa fanno di male i succhi? In fondo provengono sempre dalla frutta. Il motivo è molto semplice.

Dove sta l’inghippo?

Frutti come la mela, la pera o l’arancia contengono molte sostanze utili al nostro corpo. Questi nutrienti ci proteggono da stress ossidativi, infiammazioni e in alcuni casi anche contro alcuni tipi di tumore. Il fatto, però, è che gran parte di questi elementi sono presenti nella buccia che poi non finisce nel succo. Anche lasciando la buccia, buona parte della polpa non finisce nel nostro succo, quindi si perdono un sacco di sostanze utili che ci avrebbero giovato. Sarebbe meglio quindi mangiare il frutto intero e non spremerlo.

Ovviamente, succhi e spremute non sono vietati, ma bisognerebbe preferire il frutto intero per ottenere i benefici di cui abbiamo bisogno. I succhi poi possono essere bevuti come complemento, sempre all’interno di una dieta equilibrata. Non fate però l’errore di credere che le spremute e i succhi siano una panacea di tutti i mali, perché hanno perso gran parte dei nutrienti, e quindi consumando solo quelli non otterremo l’effetto desiderato.

