Queste pigne al cioccolato fanno un figurone in tavola | Ti servono solo biscotti e cacao, e niente cottura

Addobba la tua tavola natalizia con le pigne di cioccolato: un centrotavola commestibile che farà impazzire tutti.

Le feste natalizie sono un momento magico per riunirsi con i propri cari e condividere momenti di gioia e spensieratezza.

E cosa c’è di meglio di un dolce carino e delizioso per rendere l’atmosfera ancora più magica?

Oggi vi proponiamo una ricetta facile e veloce, che non ha bisogno di cottura, per preparare delle deliziose pigne al cioccolato perfette per un buffet o come dessert.

Un dolce fai da te ottimo per le Feste, anche per chi non è un esperto in cucina, e che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta.

Farai un figurone

Immagina un bosco incantato, dove gli alberi sono ricoperti di cioccolato e le pigne sono pronte per essere gustate. Con questa semplice ricetta, potrai ricreare questa magia natalizia direttamente sulla tua tavola. Le pigne di cioccolato sono un dolce facile e veloce da preparare, perfetto per le Feste e per sorprendere i tuoi ospiti.

Come ingredienti avrai bisogno di: 200 g di biscotti secchi (tipo digestive, per intenderci); 50 g di cacao amaro in polvere; 80 g di latte vegetale (che può essere sostituito anche con il latte vaccino); 20 g di olio di semi (es. di girasole); un pizzico di sale; cereali al cioccolato a forma di barchetta; zucchero a velo e per finire 100 g di cioccolato fondente. A mostrare questa ricetta su TikTok è @cucinaverza, una ragazza appassionata di cucina che fa vedere passo passo come ottenere le pigne al cioccolato per sbalordire i tuoi ospiti nelle Festività.

Come preparare le tue pigne al cioccolato

Inizia sbriciolando finemente i biscotti, fino a ottenere una consistenza sabbiosa. In una ciotola, unisci i biscotti sbriciolati al cacao, al latte, all’olio e al pizzico di sale. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo e leggermente umido. Se l’impasto risulta troppo secco, aggiungi un po’ di latte, se invece è troppo liquido, aggiungi qualche biscotto sbriciolato. Con le mani inumidite, prendi una porzione di composto e forma una palla. Appiattisci leggermente la base, forma una piramide arrotondata e inizia a inserire i cereali al cioccolato, infilandoli nel composto per simulare le squame della pigna. Continua ad aggiungere i cereali fino a ricoprire completamente la tua creazione. Ripeti l’operazione con il resto del composto, fino a formare tutte le pigne.

Nel frattempo, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, mescolando fino a ottenere una crema liscia e lucida. Intingi la parte superiore di ogni pigna nel cioccolato fuso, lasciando colare l’eccesso. Spolverizza le pigne con lo zucchero a velo per un tocco finale brillante. Disponi le pigne su un piatto da portata e lascia raffreddare in frigorifero per almeno 30 minuti, prima di servirle.