Ma quale 40 gradi: le lenzuola si lavano solo a questa temperatura | Quando carichi la lavatrice non sbagliare mai più

Se lavi le lenzuola a 40 gradi, stai facendo un errore madornale: la temperatura è tutt’altra. La prossima volta non sbagliare.

Ogni tanto, ciclicamente, riemerge una questione che sembra tutt’altro che risolta: a quale temperatura bisogna lavare le lenzuola?

Ci sono tante opinioni diverse, che ogni volta confondono le idee e non si capisce mai quale sia la giusta temperatura da impostare affinché le lenzuola siano pulite, ma senza rovinarsi.

Ognuno di noi ha imparato a fare la lavatrice seguendo l’esempio di genitori e parenti, ma anche nelle famiglie ci sono idee diverse su come fare la lavatrice, quando si parla di lenzuola.

La verità è solo una, ed è essenziale impostare la temperatura giusta per evitare problemi di salute. La prossima volta che laverete le lenzuola fateci attenzione.

L’importanza di tenere pulito il letto

Per quanto uno si impegni a mantenere il letto pulito, inevitabilmente vi portiamo dello sporco, soprattutto proveniente dalla nostra pelle. Le lenzuola sono infatti ricettacoli di cellule morte, capelli e sudore, quindi bisogna lavarle con cura, e seguendo regole specifiche. In genere, si consiglia di lavarle ogni due settimane, d’estate anche una volta a settimana, visto che si suda di più, per evitare problemi di salute. E chi ha patologie respiratorie particolari dovrebbe stare ancora più attento.

Lenzuola e federe andrebbero lavate con cura, usando sia il detersivo che l’antibatterico. Ma qual è la temperatura giusta? Molti continuano a lavare la biancheria da letto a 40 gradi, ma stanno commettendo un grosso errore. Le lenzuola, infatti, andrebbero lavate a una temperatura diversa, se si vuole eliminare davvero lo sporco in profondità. Non fidatevi sempre di ciò che vi dicono i vostri parenti: ascoltate ciò che impone la scienza.

La vera temperatura per lavare le lenzuola

Se per i vestiti può andare bene una temperatura di 30 o 40 gradi, con le lenzuola non si scherza: per eliminare tutto lo sporco e i batteri è necessario arrivare ai 60°. Non vi preoccupate: anche le lenzuola di cotone non si rovineranno. Questa temperatura è essenziale per avere la biancheria sempre pulita, ed evitare di prendersi malattie. Almeno a letto dobbiamo garantirci un ambiente salubre.

Se le lenzuola sono davvero molto sporche si può addirittura arrivare a 90 gradi, ma sarebbe meglio non giungere mai a questo escamotage: potrebbe infatti nuocere alle fibre dei tessuti. Il miglior modo per avere tutto pulito è stare attenti a non sporcare troppo, e seguire i consigli degli esperti per lavare correttamente la biancheria e anche i vestiti.