Forno, anche Benedetta Rossi lo pulisce così in 5 minuti: non devi neanche strofinare più

Benedetta Rossi ci svela il suo trucco infallibile per un forno splendente in soli 5 minuti, senza dover strofinare come matti.

Stanco di passare ore a sgrassare il forno? C’è un modo più rapido e meno faticoso per dire addio allo sporco più ostinato.

Un forno pulito non è solo più igienico, ma ti regala anche una sensazione di benessere e ordine in cucina.

Con il metodo di Benedetta Rossi, pulire il forno diventerà un gioco da ragazzi e potrai dedicare più tempo a quello che ami davvero.

Scopri il segreto della food blogger e conduttrice televisiva italiana più seguita di Italia, per un forno che brilla come nuovo, senza fatica e in pochissimo tempo.

Metodo efficace e veloce

Pulire il forno è un’impresa che mettiamo sempre in secondo piano, ma i grassi del cibo e i residui di bruciato si accumulano inesorabilmente, trasformando il nostro prezioso elettrodomestico in un campo di battaglia. Ma non disperate! Benedetta Rossi svela un trucco geniale per un forno splendente in un batter d’occhio, senza dover strofinare come matti e senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi che rischiano di danneggiare le superfici. Con pochi ingredienti facilmente reperibili in cucina, e qualche semplice passaggio, potrete dire addio allo sporco più ostinato e ritrovare la gioia di cucinare in un ambiente pulito e igienico.

Stanca dei classici rimedi con bicarbonato e aceto, Benedetta Rossi ha trovato la combinazione perfetta per eliminare anche lo sporco più difficile da pulire all’interno del forno. A differenza dei classici rimedi a base di bicarbonato e aceto, che spesso lasciano a desiderare quando si tratta di incrostazioni ostinate, Benedetta Rossi ha scoperto una combinazione vincente per un forno impeccabile. L’aceto, pur essendo un ottimo sgrassante, non è la soluzione ideale per le alte temperature a cui è sottoposto il forno. Secondo la food blogger, è proprio questo il motivo per cui la miscela tradizionale non garantisce sempre risultati soddisfacenti. Quindi quale sarà la miscela perfetta?

Un forno che brilla

In un video pubblicato da lei sul suo profili Instagram e subito diventato virale, la food blogger ha mostrato passo dopo passo come preparare una miscela a base di acqua, sale e bicarbonato da applicare direttamente sulle pareti del forno.

Il risultato che otterrete utilizzando questa miscela sarà un forno splendente come nuovo, senza dover strofinare per ore. E il bello è che questo trucco è talmente semplice che anche i meno esperti in pulizie possono metterlo in pratica.