È considerato il borgo più bello d’Italia: ci abitano solo 2257 anime e si trova in Toscana | Pare ci abbia soggiornato anche Dante

Se ti piacciono i borghi storici, devi assolutamente scoprire questo gioiellino in Toscana che ha accolto anche Dante Alighieri.

Oggigiorno sono tanti gli amanti dei borghi storici: questi paesi racchiudono pezzi importanti di storia e sono capaci di avvolgerci in un’atmosfera unica.

Per loro definizione sono centri abitati piuttosto piccoli, con meno di 5.000 abitanti, e proprio per questo motivo hanno mantenuto le caratteristiche di un tempo: le persone sono molto legate alle loro tradizioni e cercano di mantenere la bellezza di un tempo.

In Italia fortunatamente ce ne sono tantissimi, quindi c’è l’imbarazzo della scelta nel vederli. Oggi ve ne vogliamo consigliare uno davvero unico e bellissimo, tra i più belli della Penisola.

Si trova in Toscana ed è facilmente raggiungibile dalle strade principali. Non potete assolutamente perdervi questo gioiellino storico.

Un territorio ricco di storia

Il borgo di cui stiamo parlando si trova in una zona molto ricca di storia dove in ogni angolo c’è qualcosa da scoprire. Il consiglio infatti è di prendere come riferimento questo borgo per cominciare da lì la vostra avventura in Toscana, e poi spostarvi per scoprire di giorno in giorno le bellezze vicine. Facilissimo da raggiungere, questo borgo è un must per gli amanti della storia italiana.

Pensate che proprio qui pare abbia soggiornato anche Dante: se siete appassionati della Divina Commedia, dovete assolutamente concedervi una giornata in questo luogo magico. Immerso nel verde, questo borgo ha tanto da dare ai visitatori e vi assicuriamo che rimarrete ammaliati dalla sua bellezza. Che aspettate? Fate le valigie e partite alla volta della storia.

Scopri questo borgo in Toscana

Il borgo che dovete visitare almeno una volta nella vita è quello di Mulazzo, un paesino di 2.257 abitanti nella provincia di Massa e Carrara. Qui potete trovare la “Torre di Dante”, una torre chiamata così perché avrebbe ospitato proprio Dante Alighieri. Inizialmente questa costruzione era ben più alta di com’è ora, ma è stata ridotta in altezza dai Malaspina, i signori di queste terre. Il borgo è pieno di storia: nel suo territorio son state trovate numerose sculture risalenti all’età del rame.

Se avete intenzione di visitare questo borgo, non potete perdervi la Chiesa di San Martino e, oltre alla già citata torre del poeta, anche la Via Dantis, un percorso in nove stazioni per scoprire la Divina Commedia. Insomma, se siete in zona e volete regalarvi una giornata all’insegna della storia, non potete non passare per Mulazzo, dove avrete anche l’occasione di assaggiare la cucina del posto.