Forse è meglio che ci fermiamo qui: la decisione della Mediaset ha travolto la conduttrice | Stop forzato e improvviso

La decisione di Mediaset ha lasciato tutti quanti senza parole, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Cosa ne penserà la nota conduttrice di questo stop forzato?

Il grande pubblico lo sa bene, mai dare nulla per scontato, in quanto la rivoluzione nel palinsesto può sempre arrivare. Che sia in quello Mediaset, Rai e così via, poco importa: cambi improvvisi potrebbero portare alla cancellazione di un noto programma, o alla sostituzione del conduttore di riferimento.

È già successo in passato che stravolgimenti importanti abbiano generato molta confusione nel pubblico, che quasi ha avvertito una sorta di senso di abbandono.

Molti considerano i presentatori come membri della propria famiglia, in quanto gli aprono le porte di casa propria tutti i giorni, quando decidono di pigiare il canale di riferimento sul telecomando.

Chissà dunque come prenderanno questo stop improvviso e forzato della nota conduttrice Mediaset, dopo quella decisione interna? Ecco di chi dovrà fare a meno il grande pubblico.

Il cambio di palinsesto che sconvolge i fan

Come dicevamo, il pubblico è abituato ad avere tutta la giornata programmata, nel senso che sa sempre cosa guardare, soprattutto quando ci sono i propri programmi preferiti. A prescindere dal fatto che le sere, quando non ci sono show considerati stimolanti, si inizia a fare zapping sfrenato, durante gli appuntamenti fissi di programmi tv e fiction, gli italiani cancellano gli appuntamento dall’agenda pur di non perdersi nemmeno una puntata.

Cosa succede, però, a questa programmazione quasi maniacale quando il palinsesto cambia all’improvviso, stravolgendo totalmente le abitudini degli spettatori? Un po’ come quando finisce una serie televisiva seguita da anni, ci si sente quasi sperduti, non avendo più quell’appuntamento settimanale che ci faceva passare la serata con suspense ed eccitazione. Generalmente, i programmi cambiano per tre motivi: la fine della stagione, le pause per le varie vacanze (estive, natalizie, ecc.), e la cancellazione per bassi ascolti. Quale sarà il motivo che ha coinvolto la nota conduttrice?

Mediaset ha deciso e abbiamo le date dello stop

È ufficiale, Mediaset rivoluziona di nuovo il proprio palinsesto e la nota conduttrice andrà in stop forzato. Avete capito di chi stiamo parlando? Della grande Federica Panicucci, la quale si fermerà dalla conduzione dei suoi programmi di punta, Mattino 5 e Mattino 4, in vista delle vacanze natalizie.

Come rivela Davide Maggio nel suo portale, la Panicucci dovrebbe quindi essere presente a Mattino 5 fino alla puntata del 24 dicembre, lasciando poi le redini interamente al collega Francesco Vecchi. In merito a Mattino 4 invece, Federica e il collega Roberto Poletti andranno in onda fino al 20 dicembre, poi il programma andrà in pausa, lasciando spazio agli altri programmi del palinsesto. Badate bene però che questo stop è soltanto temporaneo, in quanto Federica tornerà operativa come sempre dal 7 gennaio in poi. Inoltre, la bella conduttrice dovrebbe farci compagnia sia al Concerto di Natale del 25 dicembre che durante l’evento Capodanno in Musica del 31 dicembre, sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset. Cosa ne pensate di tutto questo?