Matteo Salvini ci ripensa, torna il bonus automobilisti: una mano santa per tutti | Valido solo entro il 31 dicembre 2024

Gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: torna il bonus dedicato a loro che gli farà risparmiare un po’ di soldini.

La fine dell’anno si avvicina a grandi passi, e quasi tutte le nuove normative sono ormai state definite. Come ogni anno, infatti, in questo periodo si parla di Legge di bilancio.

Nuove e vecchie riforme, aiuti, bonus, tasse. Tutto quello che riguarda i contribuenti è compreso nel disegno di Legge che viene poi approvato alla Camera.

Sotto la lente di ingrandimento i bonus e gli aiuti alle famiglie, gli aumenti di tasse e costi, e tanti altri argomenti presentati e dibattuti che non trovano tutti d’accordo.

Quello che sembra trovare d’accordo almeno parte degli italiani è il ritorno del bonus automobilisti. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus automobilisti: un gradito ritorno

I milioni di automobilisti presenti sul territorio italiano saranno contenti di apprendere le ultime novità che li riguardano. Torna un bonus che era stato attivo dal 2021 al 2023, e poi eliminato. Un aiuto economico pensato per compensare l’innalzamento dei prezzi della revisione dell’auto.

Proprio nelle ultime ore è stata diffusa la notizia dell’approvazione del Decreto Fiscale da parte della Camera dei Deputati. Si potrà richiedere il contributo attraverso la piattaforma creata apposta Bonus Veicoli Sicuri, al sito www.bonusveicolisicuri.it, seguendo tutta la procedura online.

Come richiedere il contributo

Occorre ricordare che le domande possono essere presentate al massimo entro il 31 dicembre del 2024, e il requisito per richiedere il bonus è di effettuare la revisione obbligatoria del proprio veicolo entro la fine dell’anno. Che dovrà essere effettuata presso una delle officine autorizzate. Per conoscere quella più vicina al proprio domicilio basterà controllare online la lista di quelle autorizzate dal Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT). La revisione per legge deve essere effettuata entro quattro anni dall’immatricolazione del veicolo, e poi ogni 2. I costi sono variabili a seconda dal canale scelto e da altri fattori. In linea di massima, per rendere l’idea, nel caso si scelga di rivolgersi alla Motorizzazione Civile si potrà spendere una cifra intorno ai 50 euro. Nel caso invece si scelga di rivolgersi ad un centro autorizzato la cifra sale leggermente, e può aggirarsi intorno ai 75-80 euro.

Per il bonus revisione veicoli il Governo ha stanziato circa 1,5 milioni di euro, e la somma destinata alla singola utenza ammonta a 9,95 euro. Che anche se non è molto, è comunque un aiuto.