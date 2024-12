Riscaldamenti, mai accenderli in questo orario specifico: spendi il doppio e casa non si riscalda come dovrebbe | L’errore è davvero da principianti

Mai accendere i riscaldamenti in questo orario specifico, in quanto la casa non si riscalda e voi spendete il doppio. Non fate questo errore se volete risparmiare.

Il tema del riscaldamento è sempre molto spinoso, in quanto i cittadini avvertono il peso del pagamento delle bollette – sempre in salita – come un macigno difficile da sostenere.

I rincari sono una realtà e nessun settore è stato escluso da questa crisi mondiale che sta colpendo un po’ tutti.

Per questo motivo, molti cercano di risparmiare più che possono, riducendo i costi e i consumi all’osso, per arrivare a non intaccare il budget familiare, già ampiamente provato. Molte volte, però, basta solamente modificare il proprio modo di agire, per vedere dei risultati soddisfacenti.

Per farvi un esempio, mai accendere i riscaldamenti in casa in questo orario specifico, in quanto avreste comunque la casa fredda, e spendereste il doppio. Se volete sapere qual è l’errore comune che in molti fanno, proseguite nella lettura.

Il trucchetto delle valvole smart

Prima di svelarvi qual è l’orario in cui non dovreste mai accendere il riscaldamento, volevamo suggerirvi qualche idea di risparmio, tra le più gettonate del momento. Sicuramente l’utilizzo del timer o delle valvole smart sono i metodi più utilizzati dai cittadini, i quali mediante programmazione o utilizzo da remoto attraverso lo smartphone, decidono quando fare in modo che i termosifoni si accendono.

Per esempio, potreste accendere le valvole, mezz’ora prima di quando tornate dal lavoro, in modo da trovare un ambiente confortevole, accendendolo quindi per poche ore. Un’altra azione da fare è quella di spegnere i termosifoni nelle camere che non usate, nonché investire in caloriferi di nuova generazione, più caldi e meno dispendiosi di quelli di un tempo. Infine, ricordatevi che avere infissi nuovi e privi di spifferi contribuirà a ridurre i costi in bolletta, in quanto non ci sarebbe più bisogno di girare la manopola a 5.

Non accendere i riscaldamenti a quest’ora

Ci risiamo, il freddo è arrivato e con esso anche la necessità di accendere i riscaldamenti in casa per evitare di dover bere un tè insieme ai pinguini nel tinello. Ovviamente, quel tepore avvolgente percepito nei giorni glaciali ha un costo, e anche notevole, se non dosato nella giusta quantità. Per questo motivo, siamo qui a dirvi di non accenderlo mai durante quest’ora se non volete spendere il doppio, senza scaldare casa.

Durante la notte, se volete evitare di spendere soldi inutilmente il calorifero potreste tranquillamente tenerlo spento e utilizzare piumoni e termocoperte per scaldarvi, evitando così consumi eccessivi e inutili. Il mattino, appena svegli, potrete farlo ripartire, anche perché il teleriscaldamento per esempio si accende verso le 5-6 del mattino.