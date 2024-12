Sportello del bancomat, mai fare questa operazione sullo schermo: non dormi più sonni sereni | Chi lavora in banca non lo fa mai

Attenzione! Nessuno lo dice ma esiste un’operazione sugli sportelli del bancomat che potrebbe costarti caro se la fai.

C’è un segreto che i bancari conoscono bene e che potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo gli sportelli automatici.

Un’operazione, apparentemente banale ed innocua, nasconde invece un rischio in agguato e che potrebbe trasformarsi in un incubo per le tue finanze.

Un’azione che, se eseguita senza darci peso, potrebbe esporti a truffe sofisticate e mettere a repentaglio i tuoi risparmi.

Scopri quale pulsante non devi mai premere sullo schermo di un ATM e perché i bancari lo evitano come la peste.

Ecco cosa non devi fare mai

Ogni volta che preleviamo contanti da uno sportello automatico, compiamo un gesto che potrebbe sembrare banale, ma che nasconde insidie per la nostra sicurezza finanziaria. Quella sottile striscia di carta che esce dallo sportello, la ricevuta del prelievo, potrebbe contenere la chiave per accedere al nostro patrimonio. Quanti di noi, dopo aver prelevato contanti, hanno gettato la ricevuta nel primo cestino senza pensarci due volte? Probabilmente la maggior parte. Probabilmente questo comportamento continuiamo a farlo perchè siamo abituati in questo modo da sempre, oppure perché riteniamo che sia un gesto del tutto innocuo. In realtà, però, quella ricevuta rappresenta una minaccia concreta per la nostra sicurezza finanziaria.

Un piccolo pezzo di carta che, se non gestito con la dovuta attenzione, può aprire le porte ai truffatori. Questo perché quella ricevuta è un vero e proprio tesoro di informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate per scopi illegali. Il tuo nome, il numero del conto corrente, l’importo prelevato: tutto a portata di mano di chiunque trovi quella ricevuta gettata via con noncuranza. È arrivato il momento di svelare perché questa abitudine così diffusa rappresenta un rischio concreto per la tua economia e come puoi proteggerti.

Proteggiti in questo modo

Per tutelare la tua privacy e prevenire possibili frodi, è fondamentale evitare di stampare la ricevuta del bancomat. Le informazioni contenute in questo documento sono preziose per i malintenzionati, che potrebbero utilizzarle per clonare la tua carta o accedere ai tuoi conti. Se proprio devi stamparla, conservala in un luogo sicuro e distruggila completamente prima di gettarla, tagliandola in piccoli pezzi.

Puoi verificare il saldo del tuo conto in qualsiasi momento tramite l’home banking, senza bisogno della ricevuta cartacea. Grazie a questo servizio potrai verificare sia il tuo saldo che i movimenti del conto comodamente da casa o ovunque ti trovi senza bisogno di stampare la ricevuta del bancomat, evitando un rischio inutile per la tua sicurezza.