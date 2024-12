Parmigiano, non conservarlo in questa maniera nel frigo: lo butti neanche 2 giorni dopo così | L’errore è da pivelli

Vuoi conservare a lungo il parmigiano in frigo? Devi smettere di tenerlo così, altrimenti lo butti subito. Basta con gli sprechi.

È il re della cucina italiana, il compagno inseparabile di ogni piatto di pasta e un insostituibile ingrediente della nostra tradizione culinaria: il Parmigiano.

Nonostante sia un prodotto pregiato e amato, moltissime persone commettono un errore clamoroso quando si tratta di conservarlo, finendo per rovinarlo nel giro di pochissimi giorni.

Capita spesso infatti di aprire il frigo e trovare il Parmigiano indurito, insapore o addirittura con tracce di muffa. Il motivo è semplice: stai commettendo un errore di conservazione molto grave. In due giorni rischi di buttare una forma solo perché non sei stato attento.

Con un piccolo accorgimento puoi evitare di ritrovarti a buttare via questo tesoro gastronomico dopo appena due giorni. Non commettere più questo sbaglio da pivelli.

Smetti di buttare il Parmigiano

Nonostante la sua fama di formaggio “eterno” (o quasi) per via della lunga stagionatura, il Parmigiano richiede una certa attenzione nella conservazione. Una volta aperto o grattugiato è automaticamente esposto a fattori come l’umidità, il calore e l’ossidazione, che possono comprometterne la freschezza e il sapore. Tenerlo in frigo è obbligatorio, ma non basta: bisogna anche saper conservare correttamente questo formaggio.

Con quello che costa, buttare il parmigiano dopo soli due giorni in frigorifero è davvero un peccato e si spreca inutilmente il cibo. Se continuiamo a non fare attenzione alla modalità di conservazione dei cibi, poi ci ritroviamo col portafogli vuoto senza neanche accorgercene. Basta poco per non buttare più via questo formaggio buonissimo: prendete questa buona abitudine e vedrete che non ne butterete via più neanche una briciola.

Non fare più questo errore

Molti di noi, per comodità, tendono a conservare il Parmigiano già grattugiato dentro la formaggiera. Sicuramente è una scelta pratica: il formaggio è sempre pronto all’uso, perfetto da spargere su un piatto di pasta fumante. Ma questa abitudine è un disastro per la freschezza del prodotto: conservare il Parmigiano già grattugiato in frigo non fa che deteriorarlo in tempi brevi. In alcuni casi può persino sviluppare muffa, rendendolo immangiabile e costringendoti a buttarlo via.

La soluzione è semplice e arriva direttamente dagli esperti: è meglio conservare il Parmigiano intero e grattugiarlo solo quando c’è bisogno. Sicuramente è meno veloce come metodo di utilizzo, ma almeno si evita di buttare via il formaggio dopo appena due giorni. Per stare ancora più tranquilli, si può avvolgere la forma nella carta alimentare e poi riporlo in un contenitore ermetico nella parte meno fredda del frigorifero. Il risultato? Un Parmigiano sempre perfetto da gustare, senza sprechi.