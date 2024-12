Trucco, dopo i 50 anni non commettere questi errori | I consigli dell’esperta per un viso fresco e sguardo al top

Attenzione al trucco dopo i 50 anni: non devi commettere questi errori, altrimenti il viso rimane spento e vecchio.

Chi più chi meno, a tutte piace truccarsi per dare al volto un tocco di bellezza in più. Esistono così tanti prodotti che spesso non è facile scegliere i migliori.

Man mano che si avanza con l’età, bisognerebbe selezionare con cura i prodotti da usare. Non sono tutti uguali, e alcuni potrebbero anche rovinare la pelle.

Dopo i 50, inoltre, bisogna avere qualche accortezza in più per evitare di commettere alcuni errori molto comuni che spengono il viso e fanno apparire più vecchie.

Se vuoi mantenere un viso fresco e uno sguardo acceso e seducente, smetti di fare questi errori da principiante. Ecco cosa ci dice l’esperta.

Truccarsi, ma farlo bene

Truccarsi sembra un’operazione molto semplice, quasi automatica ormai per molte donne, ma non bisognerebbe prenderla sottogamba. Tante infatti usano sempre gli stessi prodotti e le stesse tecniche, non sapendo magari che per i loro occhi e la loro pelle ci sono altre scelte da fare. Truccarsi è un’operazione molto delicata e bisogna eseguirla bene se si vuole ottenere un bell’effetto, altrimenti si rischia di peggiorare la situazione.

Questo vale per le donne di tutte le età, ma ancora di più per coloro che hanno superato i 50: se a 20 anni un trucco sbagliato semplicemente non valorizza il volto, a 50 rischia di farlo apparire spento e vecchio. Serve invece imparare a seguire delle abitudini precise che aiutino anche le meno giovani ad avere uno sguardo fresco e un viso perfetto in ogni situazione. È l’esperta a condividere qualche consiglio importante.

I consigli dell’esperta per il trucco dopo i 50

Intervistata da StarBene, Nicoletta Pinna, nota make-up artist, ha spiegato che il correttore è fondamentale per coprire le rughe sotto gli occhi, ma deve essere usato senza esagerare, altrimenti si rischia di evidenziarle ancora di più. Via libera all’ombretto, ma solo se si scelgono toni neutri e delicati. Meglio evitare invece i colori accesi che potrebbero risaltare le rughe di espressione. In generale, sugli occhi è consigliabile non eccedere con il trucco pesante.

Sì però a matita e mascara, utili per rendere lo sguardo profondo. Marrone o nero, la scelta dipende dal gusto di ciascuno. Massima attenzione anche alle sopracciglia: molte non danno peso a questa parte dello sguardo, ma bisogna prendersene cura. Pinna consiglia di usare un mascara dedicato o un gel per riempire gli eventuali buchi tra i peli, in modo da dare uniformità allo sguardo.