Alberi natalizi al salmone in pasta sfoglia, facilissimi e perfetti per stupire gli ospiti | Pronti in 5 minuti, sfiziosi e croccanti

Siete alla ricerca di un’idea originale per il vostro menu natalizio? Preparatevi a sorprendere tutti con questa ricetta sfiziosa e facilissima da realizzare.

L’atmosfera del Natale si fa sentire e in cucina l’aria è già di festa e, per rendere il tuo menù ancora più speciale, non puoi non provare gli alberi natalizi al salmone in pasta sfoglia.

Se stai cercando un antipasto sfizioso e veloce da preparare per il tuo cenone di Natale allora questa ricetta fa al caso tuo.

Con pochi semplici ingredienti e in pochissimo tempo potrai realizzare un’opera d’arte irresistibile che lascerà i tuoi ospiti a bocca aperta.

E la parte migliore? Puoi personalizzare questa ricetta a tuo piacimento, sostituendo il salmone con altri affettati o formaggi, e aggiungendo gli ingredienti che preferisci.

Perfetta per chi ama sperimentare in cucina

Siete pronti a stupire i vostri ospiti a Natale? Ecco una ricetta che rappresenta un connubio perfetto tra i sapori delicati del salmone e la croccantezza della pasta sfoglia, ideale per iniziare il tuo pranzo o la tua cena natalizia in bellezza. @GiulyCaggiari ci svela il suo segreto con una video ricetta sul suo profilo tik tok: l’albero di Natale al salmone! Semplicissimo da preparare e di grande effetto, è perfetto anche per un aperitivo natalizio facile e veloce che conquisterà grandi e piccini.

Curioso di sapere come trasformare pochi semplici ingredienti in un capolavoro natalizio? Con 500 grammi di pasta sfoglia, 150 grammi di salmone affumicato e 100 grammi di formaggio spalmabile, potrai realizzare l’albero di Natale più gustoso che tu abbia mai provato.

@giulycaggiari Avete già pensato al menù di Natale? Io ovviamente sì🤣 e questo è un antipasto che ripropongo tutti gli anni! Facile, buonissimo e d’effetto 😍 provatelo! INGREDIENTI 500 gr di pasta sfoglia 150 gr di salmone affumicato 100 gr di formaggio spalmabile PROCEDIMENTO Spalmate il formaggio sulla pasta sfoglia cercando di formare la sagoma dell’albero di Natale. Ricoprite con delle fette di salmone affumicato e richiudete con un altro rettangolo di pasta sfoglia. Con un coltello affilato ritagliate la sfoglia seguendo la sagoma dell’albero, quindi rimuovete la pasta in eccesso, realizzate i rami incidendo delle strisce e attorcigliateli su se stessi. Se volete spennellate con un uovo, aggiungete dei semi e cuocete a 180 gradi per 25/30 minuti. • #antipasto #antipastodinatale #natale #ricettaveloce #ricettafacile #ricettadinatale #viralvideos ♬ suono originale – Giulia Caggiari

Segui questi passaggi

Libera la tua creatività e crea un albero di Natale commestibile unico e personalizzato! Stendi la pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta forno. Con una forchetta o una punta di coltello, disegna la sagoma del tuo albero di Natale. Farcisci la sagoma con il formaggio spalmabile. Copri con le fette di salmone affumicato, disponendole come se fossero le luci colorate dell’albero. Sigilla con un altro rettangolo di pasta sfoglia e ritaglia con cura la forma dell’albero.

Personalizza il tuo albero incidendo delle strisce verticali per creare i rami e attorcigliale leggermente. Puoi creare rami più o meno fitti a seconda del tuo gusto. Per un tocco ancora più natalizio, puoi aggiungere delle palline rosse realizzate con pomodorini ciliegino o delle stelle dorate con pasta sfoglia. Infine, spennella la superficie dell’albero con uovo sbattuto per una doratura perfetta e cospargi con semi di sesamo o di papavero per simulare ulteriori decorazioni. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a doratura.