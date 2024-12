A 70 anni da sola con i gatti in questo borgo, senza gas né elettrodomestici | L’incredibile storia di Anna

Da un borgo italiano arriva una storia incredibile: una signora di 70 anni vive sola, senza gas né elettrodomestici. Unica compagnia i gatti.

Di storie strane se ne sentono ogni giorno, ma mai come questa: un borghetto italiano ci ha raccontato una vicenda incredibile che anche a vederla viene da chiedersi se sia vera.

In questo paesino infatti vive da sola una signora anziana, accompagnata solo dai suoi gatti. Fin qua nulla di strano, se non fosse che la donna ha scelto di rinunciare a gas ed elettrodomestici.

La notizia ha fatto il giro del web e tanti si sono chiesti come faccia una donna della sua età a fare questa vita difficile. Eppure Anna, la signora in questione, si dice felice.

La storia ha colpito tutti e c’è chi ha provato a convincere la donna a trovare un’altra sistemazione, per essere meno sola. Ma lei è ferma sulla sua scelta.

Una storia che lascia a bocca aperta

Un borghetto sperduto, una vita frugale e solitaria: non è l’inizio di una fiaba, ma una storia vera che ha dell’incredibile. È quella di Anna, una signora di 70 anni che ha scelto di vivere in solitudine, fatta eccezione per i suoi gatti, rinunciando anche alle comodità moderne. Non ci sarebbe nulla di male infatti a vivere da soli, ma non se si è sperduti in mezzo al bosco, usando mezzi obsoleti per scaldarsi e cuocere il cibo.

Di certo, è una vita in cui bisogna fare molti sacrifici, ma all’anziana non sembra importare: lei si accontenta di quel poco che c’è e le basta per condurre un’esistenza felice. Molti hanno trovato inconcepibile questo suo modo di vivere, ma se Anna è felice così cosa c’è di male? Ecco come vive le sue giornate.

A 70 anni da sola e felice

Alla redazione di Leggo, Anna, ultima abitante del borgo di Mossale Superiore, ha raccontato che va avanti e indietro dal centro abitato a piedi, impiegandoci anche più di due ore, per rifornirsi di cibo e altre necessità. A volte c’è chi le dà un passaggio o le porta da mangiare, ma quando non passa nessuno la signora si fa tutta la strada a piedi, sia d’inverno che d’estate. Usa la legna per accendere il fuoco con cui si scalda e cucina e ovviamente non ha più la televisione.

Anna ha sempre vissuto nel borghetto e ha deciso di non abbandonarlo, anche quando si è svuotato col tempo. D’estate sono in tanti che si recano lì da tutta Italia e non solo, ma d’inverno cala di nuovo la solitudine. Ma questo non spaventa la signora: lei continua a fare la sua vita frugale e non potrebbe chiedere di meglio.