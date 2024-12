Cellulare, mai e poi mai caricare la batteria così: bruci la batteria in pochissimo tempo | Non te lo dicono per farti cambiare telefono spesso

Come far durare la batteria del cellulare più a lungo possibile. Per non bruciarla non la caricare mai in questo modo.

Una volta i telefoni cellulari, quando servivano solo per telefonare e al massimo inviare sms, erano quasi indistruttibili.

Modelli che duravano anni e anni, e anche se ti cadevano a terra mille volte, non succedeva nulla.

Oggi invece sono super tecnologici, e super delicati. Un minimo urto e ti salta il display. Per non parlare della batteria, che può durare, in genere, massimo 2-3 anni.

Se vuoi farla durare di più devi avere qualche accorgimento. Per esempio per non bruciarla, non devi mai caricarla in un certo modo. Vediamo come mantenere le sue prestazioni al massimo per più tempo possibile.

Cellulare: non bruci la batteria se non la carichi così

Le batterie dei cellulari durano solitamente un paio di anni, 3 al massimo. Certo ci sono anche casi fortunati in cui dura anni e anni, e alla fine cambi il telefono solo per prendere un modello più recente. Ma sono casi, appunto. Ci sono però dei piccoli accorgimenti che possiamo adottare per non farla bruciare troppo velocemente.

Le moderne batterie dei cellulari sono molto più sofisticate di quelle dei vecchi modelli, che volevano essere caricate anche 12 ore al primo utilizzo. Oggi in un’ora o poco più il telefono sarà ponto all’uso. Certo questo non vuol dire che sono eterne, ma se le usi in modo corretto non si bruceranno in pochi anni.

Il giusto metodo

Innanzitutto cerca di tenere il telefono lontano dalle fonti di calore, come in macchina sotto al sole. E non usarlo mentre è sotto carica. Nel caso in cui dovesse avere un difetto di fabbrica, la batteria potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi. Quindi se la senti troppo calda, stacca la presa e lasciala raffreddare.

Inoltre cerca di mantenere un certo equilibrio. Gli esperti suggeriscono di non far scendere la carica sotto il 10% e di non caricarle oltre l’80%, in questo modo non si deteriorerà tanto facilmente e velocemente. Ma se vuoi che non si bruci, e ti duri più a lungo possibile, evita la ricarica fast. La carica rapida che molti cellulari supportano, e che promette di arrivare al pieno in 20 minuti, potrebbe essere molto dannosa. Infatti una ricarica così veloce, ottenuta aumentando la potenza del caricabatterie, la farebbe surriscaldare troppo, e alla lunga potrebbe bruciarsi. Meglio adottare questa opzione, eventualmente, solo in casi eccezionali.