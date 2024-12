A Treviso tutto l’incanto del Natale: tra giochi di luce sull’acqua, concerti e trenini, qui torni bambino in un batter d’occhio

È il periodo più magico dell’anno, e l’incanto del Natale arriva anche a Treviso. L’atmosfera da fiaba ti riporta ad essere bambino.

La magia del Natale in questo periodo pervade praticamente ogni città, e riempie i cuori di ognuno.

Non è un modo di dire: sembra quasi che nel mese che precede la Festa delle feste tutti abbiano voglia di sentirsi gioiosi e di far stare bene gli altri.

I mercatini fioriscono ovunque, rendendo fiabeschi e caratteristici scorci che vengono così evidenziati e vissuti anche dai turisti.

Nascono i Villaggi di Babbo Natale, non solo per i bimbi, e le iniziative sono ovunque accolte con gioia, Tutti abbiamo voglia di tornare un po’ bambini, e a Treviso questo è reso possibile da ciò che la città mette in scena. Un incanto, che i giochi di luci sull’acqua rendono ancora più singolare. Da non perdere.

Natale a Treviso per tornare un po’ bambini

Treviso è una di quelle città di cui non si sente parlare spesso, offuscata un po’ dalla corregionale Venezia, ma che è altrettanto meritevole di essere vissuta almeno per un weekend. E quale periodo migliore di quello Natalizio? Attorniata da mura medievali, attraversata da canali che la caratterizzano, la città veneta è un mondo da scoprire.

Tra storia e arte, architettura e opere varie, ci si tuffa in un’epoca storica ricca di avvenimenti e cambiamenti. Un giro per i tanti Musei e un assaggio del buonissimo radicchio rosso trevigiano IGP sono d’obbligo, ma in questo momento non si può non venire rapiti dall’atmosfera e dalle iniziative.

Cosa fare nel periodo natalizio

In questo periodo Treviso si trasforma in una città magica, con meravigliosi giochi di luce, come ci mostra nel suo video su TikTok l’utente @_marilix_. Ovunque le luminarie si riflettono nei canali, che diventano specchi, e illuminano strade e vetrine. Ma il via lo ha dato la Loggia Incantata, ovvero la Loggia dei cavalieri, simbolo della città, abbellita da luci e installazioni con schiaccianoci dorati e altri personaggi, che ha visto il primo di tanti concerti natalizi offerti dalle scuole della città.

Ma ci saranno tanti spettacoli, e poi la pista di pattinaggio, la giostra dei cavalli, e ovviamente i mercatini con prodotti tipici del periodo. Si potrà visitare la fabbrica dei doni e fare un giro per la città con il meraviglioso Trenino Green Christmas. Che aspetti?