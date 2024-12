Mutuo, con questo trucchetto tagli le rate e ti tieni un bel po’ di soldini: chi lavora in banca lo sa ma non te lo dice mai

Scopri come tagliare le rate del mutuo e riuscire anche a mettere da parte qualche euro. Nessuno te lo dice, ma è possibile farlo.

Quando si parla di mutuo, si tocca un tasto dolente per migliaia di italiani che, per acquistare la casa dei sogni, si sobbarcano anni e anni di debiti.

Difficilmente infatti si avrà il contante necessario a coprire tutto l’importo. Pochi fortunati hanno un po’ di disponibilità e versano una buona parte di anticipo. In modo da abbassare la rata, e il tempo del rientro.

In linea di massima, però, la richiesta del mutuo significa dover pagare per almeno 15-20 anni. Come minimo.

E se invece ti dicessimo che puoi tagliare le rate, accorciare i tempi e mettere anche da parte un po’ di soldi? Scopri come fare.

Mutuo: taglia le rate così

Ci sono dei casi in cui non si può più sostenere una rata del mutuo. Stipulato in un momento in cui tutto va bene, nel tempo poi le cose potrebbero cambiare. Una perdita del lavoro, un ridimensionamento, un cambiamento in famiglia. E in un attimo ci ritroviamo senza soldi necessari per il pagamento.

Come fare? Perdere tutto? Niente affatto. C’è un modo non solo per dimezzare le rate del mutuo, ma anche riuscire a mettere qualche soldo da parte. La tua banca non te lo dice, ma è il momento di conoscere la verità.

La verità che la tua banca non ti dice

Ci sono ben due modi per dimezzare le rate del mutuo. Il primo è la sua rinegoziazione. Basta recarti presso la tua banca e ridefinire i termini del contratto stipulato. Questo potrebbe comprendere tassi di interesse ridotti, o l’allungamento della durata del finanziamento. Insomma, nuovi accordi, purché la banca accetti la richiesta, ovvio. In questo modo si potrebbe riuscire anche ad ottenere una rata più bassa, così da rendere l’uscita mensile meno gravosa.

Un’altra opzione è la surroga. Ovvero la possibilità di trasferire il mutuo presso un’altra banca che offre condizioni più vantaggiose. In questo modo si ha vasta scelta, basta rivolgersi presso più istituti di credito e passare al miglior offerente, per così dire. L’importante è prendersi il tempo necessario per guardarsi intorno, parlare con più consulenti e solo dopo fare richiesta di surroga. Confronta tutte le offerte, e sappi che la tua banca non può rifiutare la surroga. Così facendo, con rate o interessi più bassi, potrai mettere da parte la differenza e risparmiare un po’ di soldi.