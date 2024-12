In arrivo 90mila euro per Monasterio e l’Ospedale del Cuore: soddisfazione per l’esito della Legge di Bilancio

Grazie alla Legge di Bilancio il Castello Malaspina e l’Ospedale del Cuore riceveranno fondi ingenti: il plauso di Marco Torre.

In un’annata segnata da aspre polemiche per quanto riguarda la gestione della Sanità nazionale, nelle ultime ore è giunta un’ottima notizia per i cittadini di Massa.

La Legge di Bilancio 2024, infatti, porta una buona novella per il tutto il territorio, e annuncia stanziamenti significativi destinati a vari progetti locali, compreso l’Ospedale Del Cuore, il Castello Malaspina e persino per il decoro urbano.

Grazie all’impegno profuso dall’onorevole Barabotti, infatti, sono stati inseriti dei fondi che miglioreranno le infrastrutture e i servizi della città, e il direttore generale della Fondazione Monasterio ha espresso pubblicamente la propria gratitudine per il raggiungimento dell’obiettivo.

Ecco come saranno ripartiti gli stanziamenti elencati nella Legge di Bilancio.

Massa, in arrivo fondi per l’Ospedale del Cuore

Come anticipato, l’Ospedale del Cuore riceverà 90mila euro nel triennio 2025-2027. Marco Torre, direttore generale della Fondazione Monasterio, ha manifestato ampia soddisfazione per l’entità degli stanziamenti, sottolineando che queste risorse verranno sfruttate per implementare il patrimonio tecnologico della struttura, con particolare attenzione alla cardiochirurgia pediatrica.

In particolare, Torre ha ringraziato l’onorevole Barabotti per la sensibilità dimostrata verso le esigenze dell’ospedale e per averne riconosciuto le potenzialità di cura, ricerca e innovazione a beneficio della popolazione locale. Anche il Castello di Malaspina beneficerà di ulteriori fondi per la sua riqualificazione, e il segretario comunale della Lega Eleonora Cantoni ha evidenziato l’importanza di questi interventi per il patrimonio culturale cittadino, nonché per l’impatto positivo della fortezza sul turismo di prossimità. Il castello, infatti, diventerà un polo museale di riferimento per cittadini e visitatori, regalando un’ulteriore spinta vitale a tutta la città.

Le iniziative per il decoro cittadino

Buone notizie anche per quanto concerne la vivibilità nel centro cittadino: nella Legge di Bilancio sono stati infatti inseriti alcuni fondi destinati a potenziare il taglio del verde pubblico e a migliorarne il decoro. Il capogruppo della Lega a Massa, Filippo Frugoli, si è congratulato con il proprio partito per l’impegno costante nel portare avanti le esigenze del territorio, trasformandole in azioni concrete a favore della collettività.

Questa lista di stanziamenti rappresenta per Massa un passo importante verso il futuro, poiché prevede il miglioramento di infrastrutture e servizi essenziali, e valorizzano inoltre il patrimonio culturale della città. Il ruolo fondamentale di Barabotti, inoltre, ha dimostrato come la collaborazione tra rappresentanti locali e nazionali possa portare a risultati tangibili, e che miglioreranno lo stile di vita dell’intera comunità.