La sindaca Arrighi presenta il DUP 2025: partono i cantieri del bando delle periferie

In chiusura del 2024 il sindaco di Carrara Serena Arrighi ha presentato in Consiglio il planning degli interventi previsti per l’anno a venire.

Il sindaco di Carrara Serena Arrighi ha recentemente presentato il programma per il 2025 durante una seduta del Consiglio Comunale, evidenziando i progressi ottenuti e le iniziative future per la città.

Nel suo discorso, Arrighi ha sottolineato i risultati raggiunti nel 2024 e gli obiettivi per l’anno successivo, con particolare attenzione ai progetti di restauro di Palazzo Rosso e Palazzo Pisani, e spiegando agli astanti come tali investimenti a lungo termine miglioreranno la qualità di vita dei cittadini.

Inoltre, la prima cittadina ha riferito di mirare a una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione degli agri marmiferi comunali, riaffermando così il ruolo di Carrara come punto di riferimento nazionale per le politiche del settore lapideo.

Ecco dunque i punti salienti inclusi nel suo intervento, con l’elenco delle migliorie realizzate nel 2024 e di quelle in programma per il 2025.

Carrara, i risultati raggiunti nel 2024

In soli 133 giorni lo Stadio dei Marmi è stato adeguato ai criteri imposti dalla Serie B, anche se occorreranno ulteriori fondi per ultimare i lavori, mentre la passeggiata lungo la diga foranea e Parco Puccinelli sono stati riaperti al pubblico.

Grande spinta anche allo storico settore del marmo: sono state infatti firmate 70 convenzioni tra il Comune e le imprese escavatrici e registrate 17 certificazioni EMAS. Inoltre, è stato costituito anche l’osservatorio del marmo, un regolamento per la tracciabilità dei blocchi e per monitorare l’applicazione dell’articolo 21. E i progetti per l’anno a venire risultano ancora più ambiziosi.

I progetti per l’anno 2025

Il sindaco Serena Arrighi ha annunciato in Consiglio l’avvio dei cantieri per il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione di Palazzo Rosso e Palazzo Pisani, nonché la nascita di RetiAmbiente Carrara, un nuovo soggetto per la gestione integrata del ciclo di rifiuti urbani in città, nato dalla scissione da Nausicaa. In particolare, Palazzo Rosso beneficerà di un restauro completo che ne esalterà l’architettura e lo renderà accessibile al pubblico, e sarà inoltre dotato di spazi espositivi e culturali. Palazzo Pisani, invece, sarà verosimilmente trasformato in un centro per eventi e attività comunitario, e arricchirà il patrimonio storico e culturale della città.

Infine, Arrighi ha confermato l’impegno a sostenere le famiglie in difficoltà, gli anziani, i disabili e i migranti, sottolineando che ogni intervento di stampo sociale rappresenta un investimento per il benessere dell’intera comunità carrarese.